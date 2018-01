Πήρε την κάμερα του γιου του και κατά λάθος κατέγραψε τα πάντα σε selfie mode

Έκπληκτος έμεινε ο γιος του Howard Newman όταν ο πατέρας του γύρισε σπίτι και αντί να του δείξει φωτογραφίες από την Ολλανδία, είδε μόνο το πρόσωπο του πατέρα του σε πολλές πόζες. Δείτε γιατί!

Ο 69χρονος Howard Newman θέλησε να κάνει ένα ταξίδι στο Άμστερνταμ μαζί με τη γυναίκα του, Joan και έτσι ζήτησε την κάμερα του γιου του, Mark. Όταν γύρισαν σπίτι και ο γιος τους είδε τα πλάνα, έμεινε έκπληκτος.

Όχι! Ο πατέρας του σε ολόκληρο το ταξίδι δεν είχε βγάλει ούτε ένα σωστό πλάνο! Πώς γίνεται αυτό; Πριν πάρει ο 69χρονος στα χέρια του την κάμερα, ο γιος του την είχε σε selfie mode.

Μη γνωρίζοντας το, την έδωσε έτσι στον πατέρα του και φυσικά ο ίδιος δεν είχε ιδέα ότι η κάμερα σε όλο το ταξίδι κατέγραφε το πρόσωπό του και όχι το γραφικό τοπίο!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή βίντεο: Because I can not be the JetSet?