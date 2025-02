Την πρώτη του πτήση έκανε το ηλεκτρικό ιπτάμενο αυτοκίνητο

Μέχρι το 2028, το Ορλάντο της Φλόριντα θα μπορούσε να μοιάζει με σκηνικό από τις επικές ταινίες “Blade Runner” και “The Fifth Element” αφού η κίνηση δεν θα είναι στους δρόμους αλλά στον αέρα από ιπτάμενα αυτοκίνητα.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο αυτή την εβδομάδα αποκάλυψε ότι αναζητά συνεργάτες που μπορούν να το βοηθήσουν να αναπτύξει εξέδρες εκτόξευσης και προσγείωσης για ιπτάμενα αυτοκίνητα τύπου “Jetsons” που ονομάζονται “vertiport”.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ορλάντο θα υποβάλει προσφορές για το έργο τον επόμενο μήνα.

«Οραματιζόμαστε το αεροδρόμιο να είναι ένας πολυτροπικός κόμβος του μέλλοντος», δήλωσε ο δήμαρχος του Ορλάντο Buddy Dyer.

Την ίδια ώρα αμερικανική startup κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει ένα πρωτότυπο του πρώτου «πραγματικού» ιπτάμενου αυτοκινήτου στον κόσμο να απογειώνεται και να πετάει πάνω από ένα SUV.

Η Alef Aeronautics λέει ότι το αυτοκίνητό της, το Model A, έχει σχεδιαστεί για να απογειώνεται κάθετα για να γλιστράει πάνω από εμπόδια και κυκλοφορία.

Περισσότεροι από 3.200 άνθρωποι έχουν ήδη προπαραγγείλει το αυτοκίνητο των 300.000 δολαρίων.

Ο Jim Dukhovny, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ελπίζει ότι μπορεί να ξεκινήσει την παραγωγή μέχρι το 2026, αλλά είναι αυστηρός σχετικά με το σχεδιασμό του πλήρως ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την πνευματική ιδιοκτησία του

The first ever electric car flight was made by the American company Alef Aeronautics

The video shows the Model A electric car driving along the road and then flying over another vehicle. The car is reportedly capable of driving 354 km and flying 177 km on a single charge.… pic.twitter.com/MrzHzzkwjK