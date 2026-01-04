Las Caracoles: Ο «φονικός δρόμος – σαλιγκάρι» που κόβει την ανάσα και στους πιο έμπειρους οδηγούς

Σε υψόμετρο άνω των 3.100 μέτρων και με την ονομασία «Τα Σαλιγκάρια», αυτός ο δρόμος «κόβει την ανάσα» ακόμη και στους πιο τολμηρούς οδηγούς. Ο Los Caracoles, που βρίσκεται ανάμεσα στη Χιλή και την Αργεντινή, δεν έχει πάρει από λάθος τον χαρακτηρισμό του πιο επικίνδυνου και φονικού δρόμου.

Αν και τεχνογνωσία και η τεχνολογία για την κατασκευή των δρόμων έχει προχωρήσει, πολλές φορές η γεωγραφία δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Μία τέτοια περίπτωση είναι και το Los Caracoles, ο εμβληματικός ελικοειδής δρόμος στους πρόποδες των Άνδεων που οδηγεί στο ιστορικό Paso Internacional Los Libertadores, το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στις 2 χώρες.

Το Paso del Cristo Redentor περιλαμβάνει μια σήραγγα μήκους 3.080 μέτρων, σε υψόμετρο 3.209 μέτρων. Εγκαινιάστηκε το 1980 και αποτελεί τη βασική αρτηρία που συνδέει το Σαντιάγκο της Χιλής με τη Μεντόσα της Αργεντινής.

Αν θεωρείς πως το τούνελ ήταν το δύσκολο έργο του δρόμου, μάλλον πλανάσαι.

Από τη μεριά της Αργεντινής ο δρόμος είναι πιο εύκολος παρότι οι οδηγοί δεν μπορούν να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες και πρέπει να παραμένουν προσηλωμένοι όσο περνούν μέσα από το γυμνό ορεινό τοπίο.

Από την άλλη πλευρά όμως το σκηνικό αλλάζει απότομα και θυμίζει περισσότερο ταινία θρίλερ. Οι φωτογράφοι «τρίβουν» τα χέρια τους από το εξωπραγματικό τοπίο.

Ο δρόμος που οδηγεί στην είσοδο της σήραγγας από τη Χιλή θεωρείται ένας από τους πιο τρομακτικούς του κόσμου. Με 20 φουρκέτες και κλίση που λούζει με κρύο ιδρώτα ακόμα και έμπειρους οδηγούς, το Los Caracoles (Τα Σαλιγκάρια) δικαιολογεί απόλυτα τη φήμη του.

Όπως φαίνεται και από τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα, από ψηλά μοιάζει με συμπυκνωτή ψυγείου ή ένα ασφάλτινο φίδι που τυλίγεται στην πλαγιά των Άνδεων.

Τα φορτηγά που ανεβαίνουν σιγά-σιγά μοιάζουν πραγματικά με μικροσκοπικά σαλιγκάρια που σέρνονται στο βουνό.