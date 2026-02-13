Παράξενες Ειδήσεις

Baristas όλου του κόσμου ενωθείτε – Ήρθε ο Kuraccino, Capuccino σερβιρισμένος σε κοτόπουλο σούβλας

Μόλις άνοιξε μια πύλη στην κόλαση για τους λάτρεις του καπουτσίνο
Baristas όλου του κόσμου ενωθείτε – Ήρθε ο Kuraccino, Capuccino σερβιρισμένος σε κοτόπουλο σούβλας

Οι Barista όλου του κόσμου και ειδικά στην Ιταλία σκίζουν τα πτυχία τους βλέποντας ένα μαγαζί στην Λευκορωσία να ασελγεί στον καπουτσίνο. 

Και δεν τους λες ότι έχουν και άδικο. Ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα social media δείχνει ένα μέρος κάπου στη Λευκορωσία όπου προχώρησαν σε μια νέα αηδιαστική ανακάλυψη. Τον Kuraccino. 

Προφανώς, το συγκεκριμένο μαγαζί επέλεξε τον (λάθος) τρόπο να τραβήξει τα βλέμματα όλου του κόσμου επάνω του. Κάποιοι μιλούν για διαστροφή, άλλοι για ιεροσυλία, άλλοι για ασέλγεια, άλλοι για μπούρδα και κάποιοι άλλοι ετοιμάζουν μηνύσεις. 

Η έκφραση του ανθρώπου όμως που δοκιμάζει τον καπουτσίνο που είναι σερβιρισμένος μέσα σε κοτόπουλο σούβλας τα λέει όλα.

Δείτε το βίντεο

 

