Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Χάσκι τερμάτισε μαζί με τις σκιέρ

Ο αγώνας πρόκρισης στο γυναικείο σπριντ ομάδων ελεύθερου στυλ στο σκι αντοχής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σημαδεύτηκε από έναν χαριτωμένο χάσκι που μπήκε στην πίστα.

Την ώρα που οι τελευταίες αθλήτριες του πρώτου σκέλους του αγώνα τερμάτιζαν, ο σκύλος χάσκι κυνηγούσε με ενθουσιασμό κάποιες από τις αθλήτριες και κατάφερε να περάσει τη γραμμή του τερματισμού.

A stray dog stole the spotlight at the Winter Olympics as it ran onto the course during the women’s cross-country skiing racepic.twitter.com/OHjEssiZtz — Dexerto (@Dexerto) February 18, 2026

Ο σκύλος πλησίασε τις αθλήτριες παίζοντας μαζί τους πριν οδηγηθεί με ασφάλεια εκτός πίστας, χωρίς να προκαλέσει μαζική αναστάτωση, καθώς το δεύτερο σετ σκιέρ επρόκειτο να ξεκινήσει.