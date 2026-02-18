Συμβαίνει τώρα:
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Χάσκι τερμάτισε μαζί με τις σκιέρ

Ένας… τετράποδος πρωταθλητής
Σκύλος τερμάτισε μαζί με τις σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Σκύλος τερμάτισε μαζί με τις σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο αγώνας πρόκρισης στο γυναικείο σπριντ ομάδων ελεύθερου στυλ στο σκι αντοχής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σημαδεύτηκε από έναν χαριτωμένο χάσκι που μπήκε στην πίστα.

Την ώρα που οι τελευταίες αθλήτριες του πρώτου σκέλους του αγώνα τερμάτιζαν, ο σκύλος χάσκι κυνηγούσε με ενθουσιασμό κάποιες από τις αθλήτριες και κατάφερε να περάσει τη γραμμή του τερματισμού.

Ο σκύλος πλησίασε τις αθλήτριες παίζοντας μαζί τους πριν οδηγηθεί με ασφάλεια εκτός πίστας, χωρίς να προκαλέσει μαζική αναστάτωση, καθώς το δεύτερο σετ σκιέρ επρόκειτο να ξεκινήσει.

