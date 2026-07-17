Καλοκαιρινοί μύθοι για σκύλους και γάτες: Όσα εξακολουθούμε να πιστεύουμε για τη ζέστη

Λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι, η άσφαλτος κρατά ακόμη τη ζέστη της ημέρας σαν να μην σκοπεύει να την αφήσει πίσω. Το χέρι δεν μένει για πολλή ώρα πάνω της. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ένας σκύλος συνεχίζει τη βόλτα του χωρίς να επιβραδύνει. Δεν υπάρχει τρόπος να του εξηγήσεις ότι η επιφάνεια κάτω από τις πατούσες του έχει ήδη φτάσει σε θερμοκρασία που μπορεί να προκαλέσει πόνο.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες-κηδεμόνες θα το καταλάβουν αργότερα όταν αρχίσει το έντονο λαχάνιασμα ή όταν η κίνηση γίνει πιο βαριά από το συνηθισμένο. Μέχρι τότε, όμως, το σώμα του ζώου μπορεί ήδη να καταπονείται.

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Είναι μία από τις εικόνες που επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι. Μαζί της επιστρέφουν και οι ίδιες βεβαιότητες: ότι ένας σκύλος πρέπει να ξυριστεί για να δροσιστεί, ότι οι γάτες αντέχουν τη ζέστη καλύτερα από κάθε άλλο ζώο ή ότι λίγα λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο δεν κάνουν διαφορά.

Οι κτηνίατροι, ωστόσο, λένε ότι αρκετές από αυτές τις αντιλήψεις δεν επιβεβαιώνονται από την επιστήμη.

Και όσο οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι και πιο έντονοι, η απόσταση ανάμεσα στον μύθο και στην πραγματικότητα αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

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Το τρίχωμα δεν είναι ο «εχθρός» του καλοκαιριού

Από όλους τους καλοκαιρινούς μύθους, λίγοι επιμένουν όσο η ιδέα ότι ένας σκύλος «δροσίζεται» όταν ξυριστεί. Η εικόνα είναι απλή: λιγότερο τρίχωμα σημαίνει λιγότερη ζέστη. Είναι η ίδια λογική που οδηγεί τους ανθρώπους να αλλάζουν ρούχα όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Στους σκύλους όμως η θερμική ρύθμιση δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.

Η βασική τους «έξοδος» για τη θερμότητα δεν είναι το δέρμα, αλλά η αναπνοή. Το λαχάνιασμα αποτελεί τον κύριο μηχανισμό αποβολής θερμότητας, ενώ το τρίχωμα (ιδίως σε φυλές με διπλό μανδύα) λειτουργεί περισσότερο σαν ρυθμιστικό στρώμα παρά σαν παγίδα ζέστης. Κρατά μια ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον και το σώμα, περιορίζοντας και την υπερθέρμανση από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η πλήρης αφαίρεσή του δεν οδηγεί απαραίτητα σε καλύτερη αντοχή στη ζέστη. Σε ορισμένες περιπτώσεις αφήνει το δέρμα εκτεθειμένο, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκαυμάτων και δυσφορίας, ειδικά σε ώρες έντονης ηλιοφάνειας.

«Βλέπουμε συχνά την ίδια παρανόηση κάθε καλοκαίρι», σημειώνει κτηνίατρος που παρακολουθεί περιστατικά θερμικής καταπόνησης σε σκύλους. «Η πρόθεση είναι να βοηθηθεί το ζώο, αλλά η παρέμβαση δεν βασίζεται πάντα στον τρόπο που πραγματικά λειτουργεί η θερμορρύθμιση».

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η αφαίρεση του τριχώματος, αλλά η διαχείρισή του: το βούρτσισμα, η απομάκρυνση του νεκρού υποστρώματος και η αποφυγή έντονης δραστηριότητας τις θερμές ώρες της ημέρας.

Και αν ο μύθος του τριχώματος είναι ο πιο διαδεδομένος, δεν είναι ο μόνος. Στο ίδιο σχεδόν σημείο επανάληψης κάθε καλοκαιριού επιστρέφει και μια άλλη εικόνα: η γάτα που «αντέχει τα πάντα».

Οι γάτες δεν είναι άτρωτες στη ζέστη

Υπάρχει μια εικόνα που όλοι έχουμε δει: μια γάτα κουλουριασμένη στο πιο φωτεινό σημείο του μπαλκονιού, αδιαφορώντας για τη ζέστη που κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν σκιά.

Από αυτή την εικόνα γεννήθηκε ίσως ένας από τους πιο επίμονους μύθους: ότι οι γάτες δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι κτηνίατροι λένε κάτι διαφορετικό.

Οι γάτες πράγματι έχουν αναπτύξει συμπεριφορές που τις βοηθούν να περιορίζουν τη θερμική καταπόνηση. Κινούνται λιγότερο τις θερμές ώρες της ημέρας, κοιμούνται περισσότερο και αναζητούν δροσερές επιφάνειες όταν το χρειάζονται. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο οργανισμός τους δεν επιβαρύνεται.

Οι ηλικιωμένες γάτες, τα ζώα με καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα, οι παχύσαρκες γάτες αλλά και οι βραχυκέφαλες φυλές δυσκολεύονται περισσότερο να διαχειριστούν έναν παρατεταμένο καύσωνα. Και επειδή οι γάτες έχουν την τάση να κρύβουν τη δυσφορία τους, τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια συχνά περνούν απαρατήρητα.

Το λαχάνιασμα, για παράδειγμα, δεν είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά για μια γάτα που απλώς ξεκουράζεται. Όταν εμφανίζεται χωρίς να έχει προηγηθεί έντονο στρες ή άσκηση, αποτελεί λόγο για άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο.

Δεν υπάρχει «ασφαλές» πεντάλεπτο μέσα στο αυτοκίνητο

Από όλες τις καλοκαιρινές συμβουλές, ίσως η πιο επικίνδυνη είναι αυτή που δεν ακούγεται καν σαν συμβουλή. Είναι περισσότερο μια καθησυχαστική σκέψη: «Θα λείψω μόνο για πέντε λεπτά».

Οι κτηνίατροι επιμένουν ότι ο χρόνος, σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα.

Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο λειτουργεί σαν θερμοκήπιο. Ακόμη και όταν η εξωτερική θερμοκρασία δεν θεωρείται ακραία, το εσωτερικό του μπορεί να θερμανθεί πολύ γρήγορα. Το να μείνει ένα παράθυρο ελαφρώς ανοιχτό δεν αρκεί για να αποτρέψει την επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας.

«Αν υποψιάζεστε ότι ένα ζώο έχει υποστεί θερμοπληξία, ξεκινήστε αμέσως να το δροσίζετε και μεταφέρετέ το χωρίς καθυστέρηση σε κτηνίατρο. Η αναμονή είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά προς το χειρότερο», έχει δηλώσει ο Ian DeStefano από την Κτηνιατρική Σχολή Cummings του Πανεπιστημίου Tufts, υπογραμμίζοντας ότι το δροσερό (και όχι παγωμένο) νερό είναι η ενδεδειγμένη επιλογή μέχρι να αναλάβει ο ειδικός.

Το πρόβλημα είναι ότι η θερμοπληξία δεν μοιάζει πάντα με αυτό που φαντάζονται οι περισσότεροι. Δεν ξεκινά απαραίτητα με κατάρρευση. Μπορεί να εμφανιστεί αρχικά ως έντονο λαχάνιασμα, σιελόρροια, αδυναμία ή αποπροσανατολισμός. Μέχρι να γίνουν εμφανή τα σοβαρότερα συμπτώματα, ο οργανισμός μπορεί ήδη να έχει αρχίσει να καταπονείται.

Όταν οι μύθοι επιμένουν περισσότερο από τα δεδομένα

Οι κτηνίατροι παρατηρούν ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Οι περισσότερες λανθασμένες πρακτικές δεν οφείλονται στην αδιαφορία των ιδιοκτητών-κηδεμόνων. Αντίθετα, προέρχονται από την επιθυμία τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό για το ζώο τους.

Έτσι εξηγείται γιατί εξακολουθούν να κυκλοφορούν συμβουλές όπως ότι ο σκύλος δεν χρειάζεται νερό επειδή μόλις βγήκε από τη θάλασσα ή ότι τα αντιπαρασιτικά είναι απαραίτητα μόνο όταν πάει διακοπές. Πρόκειται για αντιλήψεις που ακούγονται λογικές, αλλά δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ενός ζώου.

Το ίδιο ισχύει και για τις ώρες της βόλτας. Δεν είναι μόνο η θερμοκρασία του αέρα που έχει σημασία. Η άσφαλτος μπορεί να διατηρεί πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκαυμάτων στις πατούσες των σκύλων. Γι’ αυτό και οι κτηνίατροι προτείνουν στους ιδιοκτήτες-κηδεμόνες να ελέγχουν πρώτα την επιφάνεια με το χέρι τους πριν ξεκινήσουν τη βόλτα.

Το καλοκαίρι, άλλωστε, δεν είναι πια αυτό που ήταν πριν από είκοσι χρόνια. Τα κύματα καύσωνα διαρκούν περισσότερο, οι νυχτερινές θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές και οι περίοδοι έντονης ζέστης ξεκινούν νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φροντίζονται τα κατοικίδια.

Ίσως αυτός να είναι και ο μεγαλύτερος μύθος απ’ όλους: ότι οι παλιές συμβουλές αρκούν για τις νέες συνθήκες.

Η επιστήμη δεν καταρρίπτει μύθους για να περιπλέξει την καθημερινότητα των ιδιοκτητών-κηδεμόνων. Το κάνει γιατί οι συνθήκες αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και η γνώση για το πώς προστατεύονται καλύτερα τα ζώα.

Στο τέλος, η πιο χρήσιμη συμβουλή αποδεικνύεται και η πιο απλή: να παρατηρούμε το ίδιο το κατοικίδιό μας και να μην θεωρούμε ότι επειδή κάτι «το κάναμε πάντα έτσι», εξακολουθεί να είναι και σωστό. Το καλοκαίρι δεν δοκιμάζει μόνο τις αντοχές των ανθρώπων. Δοκιμάζει και τις βεβαιότητές μας.