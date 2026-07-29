Οι σκύλοι μπορεί να πάθουν ηλιακό έγκαυμα – Και δεν κινδυνεύουν μόνο οι άτριχες φυλές

Το ελληνικό καλοκαίρι βρίσκεται στο αποκορύφωμά του και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν στρέψει την προσοχή των ιδιοκτητών-κηδεμόνων κατοικιδίων κυρίως στον κίνδυνο της θερμοπληξίας.

Ωστόσο, οι κτηνίατροι εφιστούν την προσοχή και σε μια λιγότερο γνωστή απειλή, η οποία μπορεί να περάσει απαρατήρητη μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα: τα ηλιακά εγκαύματα.

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Παρά την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι το τρίχωμα προστατεύει πλήρως τους σκύλους από την υπεριώδη ακτινοβολία, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Ορισμένες περιοχές του σώματος παραμένουν εκτεθειμένες στον ήλιο, ενώ η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή του δέρματος, πόνο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρότερες βλάβες.

Δεν κινδυνεύουν μόνο οι άτριχες φυλές

Η γούνα αποτελεί φυσική ασπίδα απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά δεν προσφέρει απόλυτη προστασία.

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Η μύτη, τα πτερύγια των αυτιών, τα βλέφαρα, η κοιλιά και κάθε σημείο όπου το τρίχωμα είναι αραιό ή απουσιάζει μπορούν να υποστούν ηλιακό έγκαυμα, ιδιαίτερα όταν ο σκύλος παραμένει για πολλές ώρες στην παραλία, στην αυλή ή στο μπαλκόνι.

Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι σκύλοι με λευκό ή πολύ ανοιχτόχρωμο τρίχωμα, εκείνοι με ροζ δέρμα, οι άτριχες φυλές, αλλά και τα ζώα που έχουν κουρευτεί πολύ κοντά ή παρουσιάζουν δερματικές παθήσεις που αφήνουν τμήματα του σώματος ακάλυπτα.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένας σκύλος με πλούσιο τρίχωμα μπορεί να εμφανίσει ηλιακό έγκαυμα σε ευάλωτες περιοχές του σώματος.

Το λάθος που κάνουν πολλοί ιδιοκτήτες-κηδεμόνες

Ένα από τα συχνότερα λάθη του καλοκαιριού είναι το υπερβολικά κοντό κούρεμα, με την πεποίθηση ότι έτσι ο σκύλος θα δροσίζεται περισσότερο.

Οι κτηνίατροι εξηγούν, ωστόσο, ότι το τρίχωμα δεν προστατεύει μόνο από το κρύο αλλά λειτουργεί και ως φυσική μόνωση απέναντι στη θερμότητα και στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Ιδιαίτερα στις φυλές με διπλό τρίχωμα, το πολύ κοντό κούρεμα μπορεί να αυξήσει την έκθεση του δέρματος στον ήλιο και, κατά συνέπεια, τον κίνδυνο εγκαύματος.

Πώς θα καταλάβετε ότι ο σκύλος έχει καεί

Τα πρώτα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται λίγες ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο και δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από εκείνα ενός ανθρώπινου εγκαύματος.

Οι ιδιοκτήτες-κηδεμόνες θα πρέπει να προσέξουν:

έντονη ερυθρότητα του δέρματος,

αυξημένη θερμοκρασία στην πάσχουσα περιοχή,

ευαισθησία ή πόνο όταν την αγγίζουν,

ξηρότητα ή απολέπιση,

επίμονο γλείψιμο ή ξύσιμο,

φουσκάλες ή πληγές στις πιο σοβαρές περιπτώσεις.

Ο Dr. Jerry Klein, Chief Veterinary Officer του American Kennel Club (AKC), επισημαίνει ότι όταν το δέρμα εμφανίζει ερυθρότητα, είναι ζεστό στην αφή ή αρχίζει να ξεφλουδίζει, ο σκύλος πρέπει να απομακρύνεται άμεσα από τον ήλιο και να μεταφέρεται σε δροσερό, σκιερό περιβάλλον. Εάν τα συμπτώματα είναι έντονα ή επιμένουν, απαιτείται εξέταση από κτηνίατρο, καθώς μπορεί να χρειαστεί ειδική θεραπεία.

Δεν είναι μόνο θέμα δυσφορίας

Το ηλιακό έγκαυμα δεν αποτελεί απλώς μια παροδική ενόχληση.

Η επαναλαμβανόμενη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει χρόνιες αλλοιώσεις στο δέρμα και, σύμφωνα με την κτηνιατρική βιβλιογραφία, να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου του δέρματος, κυρίως σε σκύλους με ανοιχτόχρωμο δέρμα ή περιοχές με ελάχιστη φυσική κάλυψη από τρίχωμα.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί θεωρούν ότι η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική με εκείνη της θερμοπληξίας.

Πώς θα προστατεύσετε τον σκύλο σας

Οι κτηνίατροι συνιστούν απλά αλλά ουσιαστικά μέτρα:

Αποφεύγετε τη μακρά παραμονή στον ήλιο μεταξύ 11:00 και 17:00.

Φροντίζετε να υπάρχει πάντα πρόσβαση σε σκιά και άφθονο, δροσερό νερό.

Μην κουρεύετε το τρίχωμα υπερβολικά κοντά χωρίς κτηνιατρική σύσταση.

Περιορίστε τον χρόνο παραμονής στην παραλία ή σε ανοιχτούς χώρους όταν ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Εάν ο σκύλος ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για τη χρήση αντηλιακού ειδικά σχεδιασμένου για κατοικίδια. Τα αντηλιακά που προορίζονται για ανθρώπους μπορεί να περιέχουν συστατικά που είναι επικίνδυνα αν το ζώο τα γλείψει.

Όπως επισημαίνουν οι κτηνίατροι, η χρήση ειδικού αντηλιακού δεν υποκαθιστά τη βασική προστασία. Η αποφυγή της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο κατά τις ώρες έντονης ακτινοβολίας και η παραμονή του ζώου σε σκιερό περιβάλλον παραμένουν τα αποτελεσματικότερα μέτρα πρόληψης.

Ένας καλοκαιρινός κίνδυνος που αξίζει μεγαλύτερη προσοχή

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες-κηδεμόνες γνωρίζουν πλέον πώς να προστατεύσουν τον σκύλο τους από τη θερμοπληξία. Τα ηλιακά εγκαύματα, όμως, εξακολουθούν να είναι ένας λιγότερο γνωστός κίνδυνος, παρότι μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ταλαιπωρία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρές επιπλοκές.

Καθώς η χώρα διανύει την πιο ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, η προστασία των κατοικιδίων από την υπεριώδη ακτινοβολία είναι εξίσου σημαντική με τη σωστή ενυδάτωση και την αποφυγή της υπερβολικής ζέστης. Λίγη σκιά, σωστός προγραμματισμός των βόλτων και προσοχή στις ώρες έντονης ηλιοφάνειας αρκούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, για να απολαύσουν οι τετράποδοι φίλοι μας το καλοκαίρι με ασφάλεια.