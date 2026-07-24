Όταν η αγάπη παχαίνει τα κατοικίδια: Η μάχη με τα περιττά κιλά σε σκύλους και γάτες

Ένα μπισκότο μετά τη βόλτα, λίγη τροφή από το τραπέζι ή μια επιπλέον μερίδα επειδή «πεινάει» μπορεί να φαίνονται μικρές κινήσεις φροντίδας προς ένα κατοικίδιο.

Όταν όμως αυτές οι συνήθειες επαναλαμβάνονται καθημερινά, μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότεροι σκύλοι και γάτες: την αύξηση του βάρους.

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Η παχυσαρκία στα ζώα συντροφιάς δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης.

Το επιπλέον βάρος μπορεί να επηρεάσει την κινητικότητα, να επιβαρύνει τις αρθρώσεις και να συνδεθεί με σοβαρά προβλήματα υγείας. Για αυτό και οι οργανώσεις προστασίας ζώων και οι κτηνίατροι επισημαίνουν ότι η σωστή διατροφή και η άσκηση αποτελούν βασικά στοιχεία της φροντίδας ενός κατοικίδιου.

Πότε τα παραπάνω κιλά γίνονται πρόβλημα

Πολλοί ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ότι το ζώο τους έχει πάρει βάρος, κυρίως επειδή η αλλαγή γίνεται σταδιακά.

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Ένας σκύλος που μειώνει λίγο τη δραστηριότητά του με την ηλικία ή μια γάτα που περνά περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι μπορεί να φαίνονται απλώς «πιο ήρεμα». Ωστόσο, η συσσώρευση κιλών μπορεί να περιορίσει την κίνησή τους και να μειώσει την ποιότητα ζωής τους.

Ένας απλός τρόπος ελέγχου είναι η εικόνα του σώματος του ζώου: τα πλευρά θα πρέπει να μπορούν να ψηλαφηθούν χωρίς υπερβολική πίεση, ενώ από πάνω θα πρέπει να υπάρχει μια διακριτή μέση.

Η πιο ασφαλής αξιολόγηση, πάντως, γίνεται από τον κτηνίατρο, ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει αν το βάρος ενός ζώου είναι φυσιολογικό με βάση τη φυλή, την ηλικία και τον τρόπο ζωής του.

Οι λιχουδιές ως ένδειξη αγάπης

Για πολλούς ανθρώπους, το φαγητό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με το κατοικίδιό τους.

Μια λιχουδιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιβράβευση στην εκπαίδευση, ως παιχνίδι ή απλώς ως μια μικρή «χειρονομία αγάπης». Το πρόβλημα ξεκινά όταν οι μικρές αυτές προσθήκες γίνονται συχνές και δεν υπολογίζονται στη συνολική ημερήσια πρόσληψη τροφής.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα κατοικίδια δεν μπορούν να ρυθμίσουν μόνα τους πόσο θα φάνε. Η ευθύνη για τη σωστή ποσότητα τροφής βρίσκεται στον ιδιοκτήτη, ο οποίος χρειάζεται να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιθυμία να προσφέρει και στην ανάγκη να προστατεύσει την υγεία του ζώου.

Η απώλεια βάρους χρειάζεται πρόγραμμα

Η προσπάθεια να χάσει βάρος ένας σκύλος ή μια γάτα δεν σημαίνει απλώς λιγότερο φαγητό.

Η απότομη μείωση της τροφής χωρίς σωστό σχεδιασμό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ενώ κάθε ζώο έχει διαφορετικές ανάγκες. Η ηλικία, το μέγεθος, η φυλή, η καθημερινή δραστηριότητα και τυχόν προβλήματα υγείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους συνήθως περιλαμβάνει προσαρμογή της διατροφής, έλεγχο των λιχουδιών και περισσότερη κίνηση.

Στους σκύλους αυτό μπορεί να σημαίνει περισσότερες ή μεγαλύτερες βόλτες. Στις γάτες, που συχνά ζουν αποκλειστικά μέσα στο σπίτι, η λύση μπορεί να είναι παιχνίδια που ενθαρρύνουν την κίνηση και τη φυσική τους συμπεριφορά, όπως το κυνήγι και η εξερεύνηση.

Οι «κρυφές» θερμίδες της καθημερινότητας

Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση βάρους είναι οι θερμίδες που περνούν απαρατήρητες.

Μικρά κομμάτια φαγητού από το ανθρώπινο τραπέζι, πολλές λιχουδιές μέσα στην ημέρα ή σνακ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την ημερήσια πρόσληψη ενός ζώου.

Αυτό που για έναν άνθρωπο φαίνεται μικρή ποσότητα, για έναν μικρόσωμο σκύλο ή μια γάτα μπορεί να αντιστοιχεί σε μεγάλο ποσοστό των ημερήσιων αναγκών τους.

Περισσότερη κίνηση, καλύτερη ζωή

Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους δεν αφορά μόνο την αποφυγή ασθενειών. Ένα ζώο με φυσιολογικό βάρος μπορεί να κινείται πιο άνετα, να παίζει περισσότερο και να απολαμβάνει περισσότερες δραστηριότητες.

Η καθημερινή άσκηση αποτελεί σημαντικό μέρος της φροντίδας, αλλά χρειάζεται να προσαρμόζεται στις δυνατότητες κάθε ζώου. Ένας ηλικιωμένος σκύλος δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με ένα νεαρό ζώο υψηλής ενέργειας, όπως και μια γάτα εσωτερικού χώρου χρειάζεται διαφορετικό τρόπο ενεργοποίησης από μια γάτα που βγαίνει έξω.

Η φροντίδα δεν μετριέται μόνο με το φαγητό

Η σχέση ανθρώπου και κατοικίδιου βασίζεται στη φροντίδα, όμως η φροντίδα δεν σημαίνει πάντα περισσότερες λιχουδιές.

Μερικές φορές η πιο σημαντική κίνηση είναι να αλλάξουν κάποιες καθημερινές συνήθειες: να ελεγχθεί η ποσότητα της τροφής, να αυξηθεί η δραστηριότητα και να ζητηθεί η συμβουλή ενός ειδικού όταν χρειάζεται.

Για έναν σκύλο ή μια γάτα, το υγιές βάρος δεν είναι θέμα εμφάνισης. Είναι προϋπόθεση για μια καλύτερη και πιο ενεργή ζωή.