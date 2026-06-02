Άδωνις Γεωργιάδης: Μακιαβέλι ο Τσίπρας, θα καθαρίσει όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς – Η πρόταση Δούκα είναι για διάλυση του ΠΑΣΟΚ

Την ερμηνεία του για την πρόταση του Χάρη Δούκα σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως πρακτικά «η πρόταση Δούκα είναι διάλυση του ΠΑΣΟΚ και προσχώρηση στον Τσίπρα για να ρίξει τον Μητσοτάκη».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του ANT1 σημείωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας «είναι Μακιαβέλι» και «θα καθαρίσει» όλους τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ. «Ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος σίγουρα γιατί υπερέχει στο one on one του Ανδρουλάκη. Αφού επέλεξε ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστούν στο πεδίο της αριστεράς, σε αυτό το ακροατήριο ο Τσίπρας είναι καλύτερος» είπε.

Σημείωσε ότι «αυτό που είπε ο κ. Δούκας στην πραγματικότητα είναι συγκλονιστικό και δείχνει προς τα πού θα πάει το πράγμα. Όταν είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει συνεδριακή απόφαση για να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ, γελούσαν στα κανάλια αλλά τελικά το συνέδριο πήρε την απόφαση αυτή».

«Ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ λέει ότι τα δύο κόμματα πρέπει να κάνουν μέτωπο και το ποιος θα είναι επικεφαλής θα αποφασιστεί βάσει των ποσοστών. Βάσει του εκλογικού νόμου, όμως, σύμπραξη κομμάτων δεν παίρνει το μπόνους. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταργηθεί το κόμμα ΠΑΣΟΚ και να ενωθεί με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Ο Δούκας στην πραγματικότητα λέει να καταργηθεί το ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση Δούκα είναι διάλυση του ΠΑΣΟΚ και προσχώρηση στον Τσίπρα για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Αφού λέει μέτωπο Τσίπρα-Ανδρουλάκη με αυτόν που θα είναι δεύτερος και αυτή τη στιγμή δεύτερος είναι ο Τσίπρας» πρόσθεσε.

Σχετικά με τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι: «Είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν θα έλεγε ποτέ τέτοια πράγματα. Αλλά και στην πρόταση Δούκα για το συνέδριο γελούσε η Διαμαντοπούλου».

«Αν ο Ανδρουλάκης ήθελε να διαγράψει τον Δούκα, δεν μπορεί γιατί ο Δούκας θα πάει στον Τσίπρα. Δείτε πώς έχει μπλέξει ο Ανδρουλάκης. Αν είχε κάνει μια στοιχειώδη κυβερνητική πολιτική αντί να βρίζει τον Μητσοτάκη και να μου κάνει μηνύσεις., θα είχε ξεκολλήσει από το 12%-13% και δεν θα είχε κατέβει ο Τσίπρας» συνέχισε.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είπε πως: «Ομολογώ με εντυπωσιάζει, εγώ δεν ακούω τέτοιο ρεύμα στην κοινωνία αλλά για να το λένε οι δημοσκοπήσεις έτσι θα είναι. Ο κ. Τσίπρας είναι έμπειρος πολιτικός, έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τι θα γίνει με τους βουλευτές που συζητούν για ένταξη στο κόμμα του. Θα τους πάρει τους βουλευτές της ΝΕΑΡ; Γιατί έχω την αίσθηση ότι θα τους κάνει ανεξάρτητους και μετά δεν θα τους πάρει. Αν δεν τους πάρει τώρα και τους αφήσει μέχρι τέλους, τότε θα έχει φτιάξει τους δικούς του υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες. Εγώ επειδή πιστεύω ότι Τσίπρας είναι Μακιαβέλι, θα τους καθαρίσει όλους. Το ίδιο ισχύει και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όσους αφήνει τελευταία στιγμή, πολιτικά τους αποδυναμώνει».

Τέλος, σημείωσε πως: «Οι αριστεροί πάνε να ενωθούν για να κερδίσουν εμάς, θα τους κερδίσουμε και πάλι με αυτοδυναμία γιατί ο κόσμος δεν είναι ανόητος , καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα πηγαίνει καλύτερα και δεν θέλει να επιστρέψει σε νέες περιπέτειες».