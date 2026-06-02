Εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Δούκα: Οι διευκρινίσεις του Δημάρχου Αθηναίων και η δηκτική ανάρτηση Διαμαντοπούλου

Στο τσακ αποφεύχθηκε – ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουν – μία νέα εσωκομματική αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ, όταν χθες (1.6.26), ο Χάρης Δούκας προέβη σε μία διευκρινιστική δήλωση, των όσων είχε υποστηρίξει την Κυριακή μιλώντας στο Mega και περίπου προτείνοντας τη σύμπλευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ΕΛ.Α.Σ μετά τις δεύτερες εκλογές.

Παρουσιάζοντας τις θέσεις που «σταθερά υποστηρίζει», όπως σημείωσε, ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων έκανε λόγο για σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, μίλησε για την ανάγκη η μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ να δοθεί με ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, προκειμένου να προκύψουν προγραμματικές συγκλίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγή», υποστήριξε ο κ. Δούκας, που πάντως δεν προέβη από μόνος του σε αυτή τη διευκρίνιση. Για του λόγου το αληθές, στελέχη του ΠΑΣΟΚ επικοινώνησαν μαζί του, μεταφέροντας τη δυσφορία τους για το λάθος μήνυμα που θεωρήθηκε από «όλες τις φυλές του ΠΑΣΟΚ», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, ότι έστειλε, με αποτέλεσμα να προβεί σε εξηγήσεις.

Και ενώ στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, είχαν πολλές πλευρές ενοχληθεί με όσα είπε, ή έστω με την ερμηνεία τους, σε δημόσια παρέμβαση, που ερμηνεύθηκε ως έμμεση απάντηση στον Χάρη Δούκα, προέβη η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Άννα Διαμαντοπούλου. Σε ανάρτησή της με τίτλο «Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το», παράφραση γνωστού σλόγκαν άλλου κόμματος πάντως (σ.σ. της ΝΔ, πολύ παλιά, πίσω στη δεκαετία του ’90, που έλεγε «Αγαπάς την Ελλάδα; Απόδειξη»), η πρώην υπουργός εξηγούσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα συγκυρίας, αλλά με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και πάντως το κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα.

«Σήμερα είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία», έλεγε, οριοθετώντας ως αντίπαλο τη ΝΔ, αλλά και τον λαϊκισμό, το ψέμα και την πολιτική χωρίς ευθύνη. «Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης», έλεγε σε ανάρτησή της για να καταλήξει ότι όσοι αγαπούν το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να το αποδείξουν, στηρίζοντας την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προ τη νίκη. Άλλωστε, σημείωνε, οι αντίπαλοι είναι εκτός…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πραγματικότητα, στο ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση δε θέλουν να ανοίξει αυτή την ώρα μία τέτοια συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών, που οδηγεί τη ΝΔ σε συμπεράσματα όπως αυτό της Σοφίας Βούλτεψη την Δευτέρα στην ΕΡΤnews ότι στόχος του είναι η κυβέρνηση μειοψηφίας. Ειδικά όταν στόχος του κόμματος είναι η πρωτιά και μόνο μετά τις εκλογές και εφόσον αυτή έχει επιτευχθεί, οι επαφές με άλλα προοδευτικά κόμματα, αμιγώς στη βάση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και μόνο για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Κύκλοι» του Χάρη Δούκα, πάντως, σημείωναν σε επικοινωνία με το newsit.gr, ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, η οποία ειρήσθω εν παρόδω δεν έχει αναρτηθεί επισήμως, δε λέει αυτό. Εξηγούσαν ότι οριοθετεί αφενός ως πολιτικό αντίπαλο τη ΝΔ και ορθά κατά τους ίδιους, αφού ήταν η εισήγηση του Χάρη Δούκα στην οποία επέμεινε ως το τέλος, αλλά μιλά αφετέρου και για πολιτική αλλαγή εν είδει υπαρξιακού στόχου, για την οποία παλεύει το ΠΑΣΟΚ από όποια θέση και αν βρεθεί. Και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να τη συναρτά με την πρωτιά και πέραν αυτής, ουδέν και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλείει τον διάλογο με τα άλλα προοδευτικά κόμματα, ειδικά από τη στιγμή που στόχος παραμένει η προοδευτική διακυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εκπρόσωποι του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, συνηθίζουν να λένε «καμία συνεργασία, ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά, ενώ δε συμφωνούν καν μεταξύ τους για το αν η Ελληνική Αριστερή Συνεργασία (ΕΛΑΣ) είναι όμορο κόμμα με το ΠΑΣΟΚ. Τούτων δοθέντων, στο ΠΑΣΟΚ στέλνουν το μήνυμα ότι οι ψηφοφόροι στον δρόμο προς τις κάλπες, θα πρέπει να πουν “όχι” στα πειράματα και την χαμένη ψήφο ή αυτήν που ευνοεί τη ΝΔ και “ναι” σε εκείνη που είναι ικανή να διώξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη», όπως περιγράφουν την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει σε διάταξη εκλογικής ετοιμότητας το κόμμα. Ενδεικτικό, είναι ότι στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, που μετατέθηκε για την Παρασκευή, αναμένεται να μοιράσει ρόλους και τομείς ευθύνης και πάντως τα στελέχη που δεν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές να «χρεωθούν» με την ευθύνη μίας περιφέρειας στην οποία θα τρέχουν.

Άλλωστε, θεωρούν ότι τα κόμματα θα «μετρηθούν» όταν θα κοπάσει ο κουρνιαχτός και θα «κάτσει η σκόνη» από την παρουσίαση δύο νέων κομμάτων, οπότε και θα στραφεί η συζήτηση στο πρόγραμμα και τις θέσεις κάθε κόμματος. Και αυτό, γιατί στις εκλογές «οι πολίτες ψηφίζουν για να βελτιώσουν τη ζωή τους και όχι για την προσωπική αυτοδικαίωση οποιουδήποτε», όπως χαρακτηριστικά λένε.