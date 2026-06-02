Παύλος Μαρινάκης για Αλέξη Τσίπρα: «Έπαιξε στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό – Χωρίς ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν στην Ευρώπη»

Σκληρή κριτική από τον Παύλο Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο το νέο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» που ρίχνει «φως» τόσο στην οικονομική κρίση που «γονάτισε» την Ελλάδα όσο και στις πρακτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω μνημονίων.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αποκάλεσε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα «παρέα μαθητευόμενων μάγων», τονίζοντας πως το δημοψήφισμα επιλέχθηκε ως λύση για το επικοινωνιακό αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε ο τότε πρωθυπουργός.

Σχολίασε μάλιστα πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό, μέσω του δημοψηφίσματος που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρώ. Στη συνέχεια τίμησε τους τότε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως αν δεν ήταν εκείνοι, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν εκτός Ένωσης.

Ο Παύλος Μαρινάκης κατέληξε στο ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ζητήσει ακόμη συγγνώμη ενώ προσπαθεί να επανέλθει στην πολιτική σκηνή, κρυπτόμενος.

Δείτε εδώ όλα όσα ειπώθηκαν στο νέο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, «Στο χιλιοστό».

«Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ “Στο χιλιοστό” συνεχίζονται και συγκλονίζουν ακόμη και όλους όσοι έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια “παρέα” μαθητευόμενων μάγων.

Η παραπλάνηση της ελληνικής κοινής γνώμης με το δημοψήφισμα, που επελέγη ως λύση στο επικοινωνιακό αδιέξοδο του Αλέξη Τσίπρα και το αποτέλεσμα του οποίου οδήγησε στη μεγάλη κωλοτούμπα, δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό, εμφανίζοντας ακόμη και ένα ψευδεπίγραφο ερώτημα που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Και αν δεν ήταν οι τότε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν στην Ευρώπη», ανέφερε αρχικά.

«Ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ και – το κυριότερο – ακόμα και σήμερα δεν έχει ψελλίσει ούτε μια “συγγνώμη”. Όσο και να προσπαθεί να επανέλθει για να δοξαστεί κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Τίποτα δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Πρωτίστως, όμως, οφείλουμε να μην επιτρέψουμε η χώρα να επιστρέψει σε εκείνες τις μαύρες ημέρες», κατέληξε.