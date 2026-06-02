Ανακούφιση στο Μαξίμου μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις: Το στοίχημα της συσπείρωσης και η μάχη για τις απώλειες ψηφοφόρων

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί το Μέγαρο Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, αυτών του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα πρώτα ευρήματα καταγράφουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τις νεοεισερχόμενες πολιτικές δυνάμεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού στην κεντρική σκηνή, η οποία ωστόσο δέχεται «δονήσεις» με αλλαγή συσχετισμών στον χώρο της αντιπολίτευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διπλάσια η διαφορά της ΝΔ από το δεύτερο κόμμα

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, αυτή της Opinion Poll για το Action 24, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ παραμένει πρώτη κόμμα με 30,5%. Στη δεύτερη θέση καταγράφεται η «ΕΛ.Α.Σ.» (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα με 15,5% και στην τρίτη αποτυπώνεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 12,6%, με το ΠΑΣΟΚ να δέχεται πιέσεις και να υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Ακολουθούν το «ΚΚΕ» με 6,5%, η «Ελληνική Λύση» με 5,9%, η «Πλεύση Ελευθερίας» με 5% και τα υπόλοιπα κόμματα με χαμηλότερες επιδόσεις.

Σε «επαγρύπνηση»

Η ΝΔ μπορεί να έχει απόσταση ασφαλείας από τα κόμματα που δίνουν «μάχη» για τη δεύτερη θέση, ωστόσο το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε «επαγρύπνηση».

Με σταθερό το διακύβευμα της σταθερότητας και με σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα», το κυβερνών κόμμα δίνει «μάχη» από τη μία, να μην υποστεί δημοσκοπικές απώλειες, και από την άλλη για την συσπείρωση των «γαλάζιων» ψηφοφόρων που είτε μετακινήθηκαν προς τη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων, είτε προς σε κόμματα δεξιότερα της ΝΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, το διακύβευμα της σταθερότητας φέρεται να έχει απήχηση στους πολίτες, καθώς το 56,6% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με γνώμονα την πολιτική σταθερότητα, έναντι του 33,5% που προσανατολίζεται σε ψήφο διαμαρτυρίας.

Εξίσου σημαντικό για το Μέγαρο Μαξίμου είναι και το εύρημα που αποτυπώνει ότι το 78,6% των ερωτηθέντων θεωρεί πολύ ή αρκετά σημαντικό το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα κληθεί να διαχειριστεί μια μείζονα κρίση, κάτι που αναδεικνύει τη βαρύτητα του παράγοντα ηγεσίας στην τελική επιλογή των πολιτών στην κάλπη.

Η στρατηγική του Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με συνεργάτες του, είναι αποφασισμένος ενόψει των εκλογών – οι οποίες το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι θα διεξαχθούν το 2027 – να συνεχίσει να μιλά στους πολίτες για τον σχεδιασμό του για την επόμενη τετραετία αλλά και για την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβερνητικής παράταξης σε όλους τους τομείς.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η σύγκριση με την αντιπολίτευση, η οποία σήμερα είναι κατακερματισμένη, θα αποτυπωθεί και στις εκλογές.

Υπεροχή ΝΔ

Στην ίδια δημοσκόπηση (Opinion Poll), στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Ν.Δ. καταγράφεται στο 25,6%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 8,8%, το ΚΚΕ στο 5,5%, η Ελληνική Λύση στο 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,2%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην παράσταση νίκης. Η Ν.Δ. συγκεντρώνει 54,3%, καταγράφοντας κυριαρχία στο ερώτημα ποιο κόμμα θεωρείται πιθανότερο να κερδίσει τις εκλογές, και ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ. με 7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο 2,9%.