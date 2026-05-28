Άδωνις Γεωργιάδης: Μόνο σε κώμα δεν θα πάω στο δικαστήριο για τη μήνυση Ανδρουλάκη

«Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ» σημείωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με τα όσα είχε πει ο υπουργός για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το ελληνικό δημόσιο.

«Όσο με γνωρίζετε, υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πάω σε αυτό το δικαστήριο; Εάν δεν πάω, να ανησυχήσετε σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κώμα ή ότι έχω αποχωρήσει από τον μάταιο τούτο κόσμο», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ισχυρίστηκε πως ουδέποτε απέδωσε ποινικές ευθύνες στον Νίκο Ανδρουλάκη για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο.

«Έχω σπεύσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως», επισήμανε.

Σημείωσε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «ελέγχεται πολιτικά» επειδή η οικογένειά του μίσθωσε ακίνητο στο Κτηματολόγιο το 2010, σε μια περίοδο που η χώρα έμπαινε στα μνημόνια: «Η οικογένειά του και ο ίδιος νοίκιασαν στο Κτηματολόγιο ένα ακίνητο παίρνοντας 10.000 ευρώ τον μήνα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το ποσό μειώθηκε κατά τη διάρκεια των μνημονίων και στη συνέχεια επανήλθε.

Στη συνέχεια σχολίασε τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι ο ίδιος λαμβάνει περίπου 1.000 ευρώ καθαρά από το συγκεκριμένο ακίνητο, σημειώνοντας πως κατά τον ίδιο το ποσό αυτό αφορά προφανώς στο μερίδιό του από το συνολικό ποσό: «Αυτό πολιτικά θα με συγχωρέσετε να πω, είναι τελείως αδιάφορο».

Σχετικά με την υπόθεση του υφυπουργού Βασίλη Σπανάκη ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς – σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας – η μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Σπανάκη στα ΕΛΤΑ έγινε το 2000, επί κυβέρνησης Σημίτη, όταν ο ίδιος ήταν «πολύ χαμηλόβαθμο στέλεχος» της ΝΔ.

Για την οικογένεια Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι το 2010 «ήταν η ισχυρότερη οικογένεια του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης» και πρόσθεσε ότι η επιλογή του ακινήτου έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2009, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές εκείνης της χρονιάς. Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στη δήλωση πόθεν έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι χρήματα από το συγκεκριμένο ακίνητο μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.

«Δεν είπα ότι έβαλε τα συγκεκριμένα χρήματα στο εξωτερικό», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι κατά την άποψή του «ελέγχεται πολιτικά ένας υποψήφιος πρωθυπουργός» που διατηρεί σημαντικά ποσά εκτός Ελλάδας.

«Είπα όμως ότι ελέγχεται πολιτικά ένας υποψήφιος πρωθυπουργός που έχει επιλέξει να έχει 1 εκατομμύριο ευρώ, τα μισά τα έχει φέρει εδώ», πρόσθεσε. Υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ζημιώνει πολιτικά τον κ. Ανδρουλάκη. «Το θέμα του ακινήτου του τον βλάπτει γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είναι πλούσιος. Δεν είναι ωραίο να είσαι αρχηγός σοσιαλιστικού κόμματος, να μιλάς για τους φτωχούς», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «όλοι οι αρχηγοί είναι πλούσιοι, αλλά δεν πουλάνε όλοι την κλάψα».

Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

Σχετικά με το νέο κόμμα Τσίπρα είπε: «Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα “ΕΛΑΣ” περνάει από τον Άρειο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία κλπ.» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σε ερώτηση πως είναι δυνατόν αν διέφυγε από την ομάδα του είπε: «Μιλάμε για τους συνεργάτες του που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν τον φάκελο στο ξενοδοχείο, πολύ πιθανόν να τους διέφυγε».

Μίλησε και για το κόστος της εκδήλωσης παρουσίασης του νέου κόμματος στο Θησείο, κάνοντας λόγο για μια «φανταστική σκηνοθετικά έναρξη, πολύ ακριβή».

«Πρέπει να ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για αυτό και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση να έρθει να μας πει και πού βρήκε τα λεφτά» είπε και πρόσθεσε πως «το Ινστιτούτο δεν μπορεί να πληρώσει προεκλογικές συγκεντρώσεις, απαγορεύεται από τον νόμο».