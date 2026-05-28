Κώστας Καρπουχτσής: Η «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» μόλις γεννήθηκε, δεν είναι one man show

Υποστήριξε ότι «η συνολική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα», καθώς - όπως είπε - δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της
Ο Κώστας Καρπουχτσής
Για το νέο κόμμα ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» ο Κώστας Καρπουχτσής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα και τόνισε πως του προτάθηκε η θέση μόλις μία ημέρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος.

Ο ίδιος προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και είχε εκλεγεί βουλευτής Σερρών με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2023, για μία ημέρα, πριν χαθεί η έδρα στις επαναληπτικές εκλογές. Ο κ. Καρπουχτσής σημείωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, «μόλις γεννήθηκε» και λειτουργεί προς το παρόν με μία συλλογική οργανωτική ομάδα, χωρίς συγκεκριμένη ιεραρχία. Όπως είπε, «σιγά σιγά εξελίσσεται και ανοίγει στην κοινωνία», ενώ ήδη καταγράφεται συμμετοχή «αρκετών χιλιάδων» πολιτών μέσω της ιδρυτικής διακήρυξης.

Πρόκειται όπως είπε για ένα κόμμα αριστερό με χαρακτηριστικά κεντροαριστερής κατεύθυνσης, δίνοντας έμφαση σε αρχές όπως «η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η δημοκρατία».

 

Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για «νέο πατριωτισμό» που συνδέεται με την καθημερινότητα του πολίτη και τόνισε πως πρόκειται για «κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες», χωρίς κατηγοριοποιήσεις, με στόχο τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του προγράμματος.

Υποστήριξε ότι «η συνολική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα», καθώς – όπως είπε – δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της, κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. «Παρότι υπάρχει δυσαρέσκεια των πολιτών, δεν εκφράζεται δημοσκοπικά και δεν υπάρχει αξιόπιστη λύση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό.

Τόνισε ότι η πρόσφατη εκδήλωση οργανώθηκε με τη συμβολή «εκατοντάδων εθελοντών» και χωρίς υψηλό κόστος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εγχείρημα δεν αποτελεί «one man show».

Όπως είπε, το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία. Αναφερόμενος σε οικονομικές προτάσεις, σημείωσε ότι εξετάζεται φορολόγηση περίπου 20 μεγάλων επιχειρήσεων με «υπερκέρδη», τα οποία – όπως υποστήριξε – επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

