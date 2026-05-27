Η ΚΝΕ ειρωνεύεται με βίντεο τον Αλέξη Τσίπρα για το «ΕΛΑΣ»: «Για τις θέσεις του κόμματος καλέστε το 100»

Με καυστικό χιούμορ και σαφείς πολιτικές αιχμές απάντησε η ΚΝΕ στον Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», βάζοντας στο στόχαστρο τόσο την ονομασία όσο και την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού.

Η ΚΝΕ, σχολιάζοντας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», επιστράτευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο επιχειρεί να αποδομήσει το νέο εγχείρημα με στιγμιότυπα από τη θητεία του στην κυβέρνηση και με ατάκες που παραπέμπουν ευθέως στην Ελληνική Αστυνομία. Υπενθυμίζονται, μεταξύ άλλων, οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμβολή του στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ, τα επαινετικά λόγια του για τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά και το «ναι» που είπε στη Βουλή για το τρίτο μνημόνιο.

Στο ίδιο βίντεο, η νεολαία του ΚΚΕ εντάσσει και τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού ότι πρέπει να προσεγγιστούν οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, καθώς και τη δήλωσή του, λίγες ώρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ότι «δεν θέλει να μιλήσει για ευθύνες».

Το βίντεο συνοδεύεται από τους στίχους του γνωστού τραγουδιού «Αστυνομία» του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου και καταλήγει με την αιχμηρή επισήμανση: «Του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία, σκέφτεσαι το κόμμα του, σκάει η αστυνομία! Για να μάθετε τις θέσεις του κόμματος Τσίπρα, καλέστε το 100!».

Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, η ΚΝΕ υποστηρίζει ότι «η ίδια η φυσιογνωμία και το επιτελείο του κόμματος Τσίπρα παραπέμπει στην Ελληνική Αστυνομία», προσθέτοντας ότι κάθε άλλος συνειρμός είναι «ασυμβίβαστος» τόσο με τα πεπραγμένα του πρώην πρωθυπουργού όσο και με την παρουσία του Νίκου Μαραντζίδη στο επιτελείο του.

Η ΚΝΕ εξαπολύει πυρά και κατά του Νίκου Μαραντζίδη, τον οποίο χαρακτηρίζει «δεξί χέρι» του Αλέξη Τσίπρα και κατηγορεί ότι «έκανε καριέρα αφορίζοντας το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ» και «ξεπλένοντας τα Τάγματα Ασφαλείας».