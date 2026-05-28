«Σηκώνουν μανίκια» στο Μέγαρο Μαξίμου: Ο στόχος της αυτοδυναμίας, η διαιρεμένη αντιπολίτευση και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Με επιχείρηση «θετική ατζέντα» με μετρήσιμα αποτελέσματα και με το σύνθημα «το είπαμε και το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα» απαντά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά από μία περίοδο υψηλής πολιτικής πίεσης και με φόντο την εμφάνιση νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποφασίσει, ενόψει και των εκλογών του 2027, να βρίσκεται τόσο ο ίδιος, όσο και τα κυβερνητικά στελέχη σε συνεχή επαφή με τους πολίτες, αναδεικνύοντας, από τη μία το κυβερνητικό έργο της Νέας Δημοκρατίας – τι έγινε έως σήμερα, τι παραδόθηκε και τι αλλάζει στην καθημερινότητα των πολιτών – και από την άλλη, τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, έως το 2030.

Το διακύβευμα της σταθερότητας

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η σύγκριση με την αντιπολίτευση, η οποία «σήμερα είναι κατακερματισμένη, σε αναταραχή» – ειδικά στην αριστερά που έχει πολυδιασπαστεί και με νέα κόμματα να δημιουργούνται συνεχώς – «θα αποτυπωθεί και στις εκλογές του 2027».

«Όχι μόνο γιατί οι πολίτες θέλουν σε ταραγμένους καιρούς σταθερότητα, αλλά γιατί θέλουν κυρίως προοπτική» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε συνέδριο του «Πρώτου Θέματος», προσθέτοντας: «Και νομίζω ότι αυτή την προοπτική και την ελπίδα για το πώς τα πράγματα στη χώρα μπορούν να γίνουν καλύτερα, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τη δίνει μόνο, αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση και η ΝΔ».

Ο κοινός στόχος της αντιπολίτευσης

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση που, παρά τα προβλήματά της και τα λάθη της, έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, υπάρχει μια αντιπολίτευση που ανακυκλώνει τα δικά της εσωτερικά ζητήματα σε έναν διαγκωνισμό με έναν κοινό στόχο, όπως επισημαίνουν: «να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός». «Κάτι που βεβαίως δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση» τονίζουν.

Περί… ΕΑΜ και ΕΛΑΣ

Με τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, του ΕΛ.Α.Σ., για το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα τοποθετήθηκε και ο Κ. Μητσοτάκης, με ένα σκωπτικό σχόλιο: «Τώρα, τι να πω για το όνομα; Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη, κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ» δήλωσε.

«Ο Αλ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός»

«Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2023. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό δεν το ξέρουμε αλλά, μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μία θεαματική «βουτιά» στο παρελθόν παρά μία συζήτηση για το μέλλον, την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας», σχολίασε ο Κ. Μητσοτάκης.

Το σχόλιο Μητσοτάκη για τη Μ. Καρυστιανού

Στην κρίση του λαού παραπέμπει και για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». «Όλοι θα κριθούν. Είναι μία ειδική περίπτωση, η κα Καρυστιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία εθνική τραγωδία, επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Μοναδικός στόχος η αυτοδυναμία»

Στο Μέγαρο Μαξίμου δηλώνουν ότι ο μοναδικός και υπέρτατος στόχος παραμένει σταθερά η αυτοδυναμία στις εκλογές, και παραπέμπουν στο 2023, όταν, παρά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τελικά η ΝΔ έλαβε ισχυρή εντολή.

Οι απαντήσεις περί συνεργασιών

Στον απόηχο δε, σεναρίων για συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΛ.Α.Σ., και όχι μόνο, σε περίπτωση που η «γαλάζια» παράταξη δεν σχηματίζει κυβέρνηση, πηγές του Μαξίμου απαντούν ότι «δεν έχει καν νόημα οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία με τον κ. Τσίπρα και κάθε κόμμα που υιοθέτησε τη λογική της πάνω και κάτω πλατείας και το σύνθημα “Ή εμείς ή αυτοί”».

Όσο για το ΠΑΣΟΚ, ταυτίζουν το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη με άλλες πολιτικές δυνάμεις που «έκαναν σημαία» τα περί συγκάλυψης και ξυλολίων στην υπόθεση των Τεμπών.

Και πάντως διαχωρίζουν κάθετα το σημερινό ΠΑΣΟΚ με αυτό στο οποίο ηγούνταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η Φώφη Γεννήματα. «Για να είμαστε δίκαιοι, όταν η χώρα χρειάστηκε μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα, το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία (…), και έβαλαν τη χώρα πάνω από το κόμμα», τονίζουν δεικτικά για την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη.