Άδωνις Γεωργιάδης: Οι Γκρούεζες, ο άχαστος, ο Χουντίνι και οι ανόητοι της Αριστεράς – Κόντρα στη Βουλή με Γερουλάνο, Γιαννούλη και Καζαμία

Όλα τα είχε το πρωί Σαββάτου (13.12.25) η κόντρα μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Παύλο Γερουλάνο, τον Χρήστο Γιαννούλη και τον Αλέξανδρο Καζαμία κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή. Μάλιστα, εάν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας μπορεί να τον είπε «γελοίο», ο υπουργός Υγείας δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα μαζί του.

Η αντιπαράθεση στη Βουλή ξεκίνησε από τις αναφορές της προηγηθείσας του υπουργού Υγείας στο βήμα της Ολομέλειας, βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη σύλληψη του Γιώργου Λαμπράκη που φέρεται να είναι μέλος του κυκλώματος που εξάρθρωσε στην Κρήτη το ελληνικό FBI για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε σκωπτικά: «Πάει πολύ να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες, όταν η οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλά το ΠΑΣΟΚ για τους Γκρούεζες, ε συγνώμη, πάει πολύ! Εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του ’80, την εποχή των πρασινοφρουρών, ε να μιλάει αυτό το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες, πάει διπλά πολύ!».

Ο υπουργός Υγείας μάλιστα θέλησε να κλιμακώσει την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ με αναφορές στις δημοσκοπήσεις λέγοντας στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ,«είστε στο 12%, δεν έχετε κανένα τεράστιο ρεύμα. Ναι, η κυβέρνηση έχει δυσκολίες, στο τέλος όμως θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές, όπως κάναμε το 2019 και το 2023. Ούτε κανένα μεγάλο ρεύμα έχετε υπέρ σας, ούτε η κυβέρνηση σείεται για να πέσουμε…».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, πήρε όπως αναμενόταν την σκυτάλη και του απάντησε πως «να είστε βέβαιος ότι δεν θα δείτε τρίτη τετραετία« και πρόσθεσε: «Κάτι τέτοια έλεγε και ο “άχαστος” Κώστας Καραμανλής. Και τελικά χάσατε με τη μεγαλύτερη διαφορά από το ’81. Το 80% είναι κατά της κυβέρνησης, δεν μπορείτε να το αγνοήσετε αυτό».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του ζήτησε να μην κάνει συμψηφισμούς, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως αυτά που περιλαμβάνει είναι «γαλάζια» στελέχη και υπουργούς της κυβέρνησης.

Από τα πυρά του Άδωνι Γεωργιάδη, κατά την ομιλία του δεν απουσίασαν οι αιχμές στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς όπως πάντα ο υπουργός Υγείας κάνει αμφίπλευρες επιθέσεις.

«Οι ανόητοι της Αριστεράς» και η κόντρα με τον Γιαννούλη

Έτσι μίλησε για τους «ανόητους της Αριστεράς που δεν ψηφίζουν τον προϋπολογισμό που περιλαμβάνει το «μεγαλύτερο ποσό δαπανών για τη δημόσια Υγεία από καταβολής ελληνικού έθνους», προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση της πρώτης και τελευταία φορά Αριστερά το 2019 έδινε για το ΕΣΥ συνολικώς 4,1 δισ. ευρώ, ενώ η σημερινή κυβέρνηση έχει αυξήσει τις δαπάνες σε 8,2 δισ. ευρώ».

Αυτό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, δεν θέλησε να πέσει κάτω και του απάντησε «εμείς οι ανόητοι της πρώτης φοράς Αριστερά έχουμε υπολογίσει πως η χώρα μας θα χάσει από την Υγεία 189,5 εκατ. ευρώ μέχρι το 2029 μέσω του Μεσοπρόθεσμου. Εκτός από υβριστής, είστε και Χουντίνι. Πώς θα πετύχετε με λιγότερα χρήματα;».

Απαντώντας στον κ. Γιαννούλη αλλά και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι η Υγεία υποχρηματοδοτείται τους, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «όχι μόνο δεν χάνει πόρους το υπουργείου Υγείας, αλλά κερδίζει πόρους».

Στο παιχνίδι της κόντρας, προσπάθησε να μπει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, αποκαλώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη «γελοίο υπουργό», αρνούμενος μάλιστα να διαγραφεί ο χαρακτηρισμός από τα Πρακτικά, παρά την οξεία αντίδραση από το προεδρείο, τον υπουργό και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, πάντως τον «σνόμπαρε» και αρνήθηκε να σηκώσει το γάντι…