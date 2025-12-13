Προϋπολογισμός 2026: Live η συζήτηση στη Βουλή

Με ομιλίες υπουργών και βουλευτών συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, σήμερα Σάββατο (13.12.25) η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.

Στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής αναμένεται σήμερα να ανέβουν κατά σειρά για τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οι υφυπουργοί, Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Εθνικής Οικονομίας Κώτσηρας, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης.

Live η συζήτηση στη Βουλή

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία η οποία είθισται να χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.