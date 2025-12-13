Πολιτική

Προϋπολογισμός 2026: Live η συζήτηση στη Βουλή

Με ομιλίες υπουργών και βουλευτών συνεχίζεται στην Ολομέλεια η δεύτερη μέρα της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του 2026
Αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής
EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος

Με ομιλίες υπουργών και βουλευτών συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, σήμερα Σάββατο (13.12.25) η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.

Στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής αναμένεται σήμερα να ανέβουν κατά σειρά για τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οι υφυπουργοί, Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Εθνικής Οικονομίας Κώτσηρας, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης.

Live η συζήτηση στη Βουλή

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία η οποία είθισται να χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
135
121
111
93
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιον κρατά ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος Μύρωνας Χιλετζάκης και δεν τον διαγράφει η ΝΔ;
«Η Νέα Δημοκρατία ακόμα δεν έχει πει κουβέντα για το γαλάζιο στέλεχος και κολλητό του κ. Αυγενάκη, Μύρωνα Χιλετζάκη που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη»
Χιλετζάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Αντόνιο Κόστα: Σταθερότητα, ανάπτυξη και ανθεκτικότητα οι προτεραιότητες
Όπως αναφέρει ο Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup, εξετάστηκε, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω την καθιερωμένη συνεργασία τους
Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα
Ο Πολάκης επιτέθηκε στον Πιερρακάκη και του ευχήθηκε να αποτύχει στο έργο του στο Eurogroup
«Από την ΠΑΣΠ της ΑΣΟΕ ,στην αυλή του Σημίτη, μετά στο γραφείο του Παπανδρέου και ύστερα στην άυλη του Βενιζέλου κλείνοντας τον πασοκικό του κύκλο ανέλιξης», γράφει μεταξύ άλλων
Ο Πολάκης επιτέθηκε στον Πιερρακάκη και του ευχήθηκε να αποτύχει στο έργο του στο Eurogroup 23
Παύλος Μαρινάκης: «Η Ελλάδα του φραπέ ανήκει στο παρελθόν» – «Ο κ. Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι της κουμπαριάς»
«Τουλάχιστον ας πάρει το μάθημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη σημερινή ημέρα, ότι πολιτική με οικογενειακή ή ευθύνη της κουμπαριάς δεν γίνεται», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Παύλος Μαρινάκης
Newsit logo
Newsit logo