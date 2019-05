Αλέξης Τσίπρας: Αυτή τη μέρα δεν ξεχνάμε τον Ζακ κι όλα τα θύματα του μίσους

View this post on Instagram

Η διαφορετικότητα δεν είναι απειλή. Είναι πλούτος για τις κοινωνίες. Θέλουμε να ζήσουμε μαζί χωρίς τις διακρίσεις, το φόβο και το μίσος. Αυτή τη μέρα δεν ξεχνάμε το Ζακ και όλα τα άλλα θύματα του μίσους. Δεν θα αφήσουμε την κοινωνία να δηλητηριάζεται. Δεν θα κλείσουμε τα μάτια μπροστά στην απειλή. Η απάντησή μας είναι η διεκδίκηση, οι αγώνες. Στο δρόμο γράφεται η ιστορία των αγώνων για την ισότητα και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων. Και οι αγώνες νικούν, γιατί η αξιοπρέπεια και η υπερηφάνεια θα νικούν πάντα το φόβο και την οπισθοδρόμηση. #IDAHOT2019 #IDAHOTB2019