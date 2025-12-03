Αλέξης Τσίπρας: Η Μπέττυ Μπαζιάνα στο πλευρό του στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη»

Στο θέατρο «Παλλάς» έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει πάντα στο πλευρό του και την σύντροφό του, Μπέττυ Μπαζιάνα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε λίγο μετά τις 19:00 στο «Παλλάς» για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» με τον κόσμο όχι μόνο να ξεσπά σε χειροκροτήματα. Στο πλευρό του βρέθηκε και η Μπέττυ Μπαζιάνα, η οποία έκατσε δίπλα του κατά τη διάρκεια των ομιλιών.

Τον πρώην πρωθυπουργό ο κόσμος υποδέχτηκε φωνάζοντας και χειροκροτώντας τον, με συνθήματα όπως «να τος, να τος ο πρωθυπουργός», ενώ πολλοί έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον φιλήσουν κατά τη είσοδό του.

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» ξεκίνησε στις 19.00 το απόγευμα, ωστόσο από νωρίς, άρχισαν να σχηματίζονται ουρές έξω από το Θέατρο Παλλάς.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του λίγο μετά τις 20:30 στο κατάμεστο Παλλάς, με δεκάδες ανθρώπους να παρακολουθούν την παρουσίαση έξω από το θέατρο επί της Βουκουρεστίου.

Την εκδήλωση για το βιβλίο παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος ενώ για το βιβλίο μίλησαν οι: Ιωάννα Λαλιώτου καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Γιώργος Χουλιαράκης Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Δείτε live τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» και όλα όσα γίνονται στο Παλλάς.