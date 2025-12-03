Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Η Μπέττυ Μπαζιάνα στο πλευρό του στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη»

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του λίγο μετά τις 20:30 στο κατάμεστο Παλλάς
Η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα
Η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Στο θέατρο «Παλλάς» έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει πάντα στο πλευρό του και την σύντροφό του, Μπέττυ Μπαζιάνα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε λίγο μετά τις 19:00 στο «Παλλάς» για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» με τον κόσμο όχι μόνο να ξεσπά σε χειροκροτήματα. Στο πλευρό του βρέθηκε και η Μπέττυ Μπαζιάνα, η οποία έκατσε δίπλα του κατά τη διάρκεια των ομιλιών.

Τον πρώην πρωθυπουργό ο κόσμος υποδέχτηκε φωνάζοντας και χειροκροτώντας τον, με συνθήματα όπως «να τος, να τος ο πρωθυπουργός», ενώ πολλοί έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον φιλήσουν κατά τη είσοδό του.

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» ξεκίνησε στις 19.00 το απόγευμα, ωστόσο από νωρίς, άρχισαν να σχηματίζονται ουρές έξω από το Θέατρο Παλλάς.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του λίγο μετά τις 20:30 στο κατάμεστο Παλλάς, με δεκάδες ανθρώπους να παρακολουθούν την παρουσίαση έξω από το θέατρο επί της Βουκουρεστίου.

Μπέττυ Μπαζιάνα
Η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Την εκδήλωση για το βιβλίο παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος ενώ για το βιβλίο μίλησαν οι: Ιωάννα Λαλιώτου καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Γιώργος Χουλιαράκης Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Δείτε live τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» και όλα όσα γίνονται στο Παλλάς.

