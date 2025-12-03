Αλέξης Τσίπρας: Όλος ο παλιός και ο νέος κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ στην παρουσίαση βιβλίου του «Ιθάκη»

Άπαντες παρόντες ήταν απόψε (03.12.2025) στην παρουσίαση βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Παλλάς στο κέντρο της Αθήνας.

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου ξεκίνησε στις 19:30, με την άφιξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο ο κόσμος υποδέχτηκε με χειροκροτήματα και συνθήματα. Μάλιστα, στο πλάι του ήταν και η σύντροφός του Μπέττυ Μπαζιάνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού ξεκίνησε μετά τις 20:30, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε για το βιβλίο του ότι «η Ιθάκη δεν είναι ένα βιβλίο αυταρέσκειας ή αυτοεπιβεβαίωσης. Είναι μια ματιά ειλικρινούς κριτικής και αυτοκριτικής στη διαδρομή μου, τη διαδρομή μας. Μια κριτική ματιά στα σωστά και τα λάθη, τις νίκες και τις ήττες, τα πάνω και τα κάτω, τις ευθύνες και τις αποφάσεις μας. Αλλά χωρίς εκπτώσεις».

Την ίδια ώρα πάνω από 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσαν το παρόν στο Παλλάς, ενώ πολλοί από τον πολιτικό χώρο που κάποτε ανήκαν στον ΣΥΡΙΖΑ υπό την προεδρία Τσίπρα, βρέθηκαν στην παρουσίαση, ανάμεσά τους ο Σωκράτης Φάμμελος, η Έφη Αχτσιόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Στην εκδήλωση Τσίπρα βρέθηκαν επίσης και οι Λούκα Κατσέλη, Κώστας Ζουράρις, Γιάννης Μαντζουράνης, Πέτρος Κόκκαλης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Δώρα Αυγέρη, Γιάννης Ραγκούσης, Χρήστος Γιαννούλης, Κώστας Ζαχαριάδης, Στέφανος Τζουμάκας, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Πάνος Σκουρολιάκος, ο Γιώργος Βαρεμένος, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, Αθηνά Λινού, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Χρήστος Σπίρτζης, Γιάννης Σαρακιώτης και Γιώργος Καραμέρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη, παρόντες ήταν οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Μαρίνα Κοντοτόλη, Γιώργος Ψυχογιός, Κατερίνα Νοτοπούλου, Καλλιόπη Βέττα, Διονύσης Καλαματιανός, Χρήστος Γιαννούλης, Συμεών Κεδίκογλου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Παπαηλιού, Πόπη Τσαπανίδου, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς.

Από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς έδωσαν το «παρών», ο Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζουφη, Σία Αναγνωστοπούλου, Φερχατ Οζγκιουρ, Χουσείν Ζεϊμπέκ και ο Νίκος Μπίστης.

Να σημειωθεί ότι απόντες ήταν ο Παύλος Πολάκης και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Στο κατάμεστο από κόσμο Παλλάς, ο Αλέξης Τσίπρας στην ουσία, προανήγγειλε ένα νέο κόμμα, λέγοντας: «Όπως καταφέραμε τότε να φτάσουμε παρά τις τρομακτικές δυσκολίες στον προορισμό μας.

Έτσι ξανά θα τα καταφέρουμε» είπε, ενώ την ομιλία του παρακολουθούσε σχεδόν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ που βρισκόταν στην παρουσίαση.