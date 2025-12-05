Ανδρουλάκης: Η ΝΔ θέλει ψεκασμένο αντίπαλο, ο Τσίπρας έχει φιλοδοξία αυτοδικαίωσης

Με δεικτικό τρόπο θέλησε να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα και όσα είπε στην παρουσίαση του βιβλίου του την Τετάρτη (03.12.2025), περιγράφοντας μία κατάσταση ανυπαρξίας αντιπολίτευσης στην χώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ένα μόλις 24ωρο αργότερα, και με αφορμή τη δική του πρόταση για συμπόρευση με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην προσπάθεια αλλαγής του άρθρου 86, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε, μιλώντας στο Mega, ότι «πρέπει να μάθουμε να συζητάμε». Στην ερώτηση όμως αν αυτό μπορεί να γίνει με όλους, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι «εξαρτάται από τα θέματα» και σε πιο συγκεκριμένη για το αν μπορεί να κάτσει και ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη συζήτηση, αποκρίθηκε με νόημα: «Στο φουαγιέ;».

Ήταν άλλωστε η στιγμή που η… ταξιθεσία που επιφύλαξε ο Αλέξης Τσίπρας σε πρώην συντρόφους του στο θέατρο Παλλάς βρισκόταν στο επίκεντρο της συζήτησης για τα μηνύματα που τους έστειλε, ενώ είχε ήδη προκαλέσει μεγάλη αμηχανία, αν όχι δυσαρέσκεια σε πολλούς εξ αυτών, που είχαν προεξοφλήσει μάλιστα καλή τη πίστη την συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό πριν ακόμα τους ζητηθεί.

Επί της ουσίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μία φιλοδοξία αυτοδικαίωσης, συμπληρώνοντας όμως ότι το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτήν. «Πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση», είπε, ξορκίζοντας το ενδεχόμενο μίας τρίτης θητείας Μητσοτάκη, με τα πεπραγμένα που έχουν να επιδείξουν οι δύο προηγούμενες. Εκτιμώντας μάλιστα ότι η ΝΔ γνωρίζει πως το μόνο κόμμα στα αριστερά που μπορεί να αποσπάσει κομμάτι της είναι το ΠΑΣΟΚ, της καταλόγισε πως κάνει ό,τι μπορεί για να μη “σηκώσει κεφάλι” η Χαριλάου Τρικούπη. Ο ίδιος, ωστόσο, εκτίμησε ότι αν το ΠΑΣΟΚ επιδείξει συνεπή στάση ως τις εκλογές, επενδύοντας στο πρόγραμμά του, μπορεί να φέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στις κάλπες και μαζί την “πολιτική αλλαγή” που ευαγγελίζεται.

Εγώ δε θέλω να εξαπατήσω τον κόσμο…

Όσο και αν επιμένουν στο ΠΑΣΟΚ πάντως, ότι αντίπαλός τους είναι η ΝΔ, οι «αιχμές» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Αλέξη Τσίπρα συνεχίστηκαν. Κληθείς να απαντήσει στο ερώτημα με ποιον θα μπορούσε να συγκυβερνήσει στο ενδεχόμενο που επετύγχανε τον στόχο του για πρωτιά στις εκλογές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκρίθηκε ότι «εγώ δε θέλω να εξαπατήσω τον κόσμο, να πω για Κεντροαριστερά και να φέρω τον Καμμένο», επιμένοντας πως οι όποιες συζητήσεις και συμφωνίες την επομένη των εκλογών θα γίνουν στη βάση του προγράμματος.

Κρούοντας μάλιστα τον κώδωνα του κινδύνου ότι δε θα πρέπει να πάμε ξανά στα λάθη του χθες, υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται δύο κόμματα προγραμματικού περιεχομένου, ώστε να υπάρχει υγιής εναλλαγή, ενώ επιτέθηκε και στη ΝΔ, καταλογίζοντάς της ότι δε θέλει πραγματικό αντίπαλο, αλλά…ψεκασμένο. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο ότι «σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ δεν υπάρχει» για το κόμμα του, αφού κάτι τέτοιο δε θα συνιστούσε πολιτική αλλαγή, για την οποία ο ίδιος εργάζεται.

Σαθρό το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση

«Ο κ. Τσίπρας μπορεί να προκαλέσει ανακατωσούρα», παραδέχθηκε, «αλλά ο στόχος δεν αλλάζει». Σε μία προσπάθεια μάλιστα, να αποδομήσει το βασικό επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και έρχεται εκείνος να καλύψει το κενό, το χαρακτήρισε σαθρό, εξηγώντας ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται περίπου 10 μονάδες πίσω από τη ΝΔ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας του Αλέξη Τσίπρα έχασε με 24 μονάδες διαφορά. «Είναι έργο του. Δεν μπορεί αυτός που δημιούργησε το πρόβλημα, να το λύσει», είπε.

Μηνύματα και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως, έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό του κόμματός του, “απαντώντας” στις όποιες παραφωνίες στελεχών θολώνουν το στίγμα του ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας, για παράδειγμα, στην κριτική του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα έχει στοιχεία και της αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ, αλλά πως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, εκτός αν ο ίδιος θελήσει να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία είτε πριν είτε μετά από τις εκλογές, υποστήριξε ότι «την πρωτοβουλία που όφειλα να πάρω, την πήρα και μαζί ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πήρε την απόφαση να δώσουμε μαζί τον αγώνα για να νικήσουμε τη ΝΔ».

Προειδοποίησε μάλιστα ότι «το πώς κάθε στέλεχος αγωνίζεται, θα κριθεί» και δεσμεύθηκε ότι αυτή η εικόνα διαφορετικών φωνών στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που πιθανώς θολώνει το στίγμα του κόμματος προς τα έξω, θα βελτιωθεί άμεσα, μετά από σχετικές πρωτοβουλίες. Σε κάθε περίπτωση, επέμεινε ότι «ενωμένοι μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα», καλώντας στην πραγματικότητα σε πανστρατιά.

Παρατήρησε δε, ότι όλοι ασχολούνται με το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αλλά στην πραγματικότητα εσωκομματικά, το ΠΑΣΟΚ έχει τα λιγότερα προβλήματα, αφού στον πρωθυπουργό δεν μιλούν, όπως είπε, οι δύο πρώην πρόεδροι της ΝΔ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, που εξελέγη ως αξιωματική αντιπολίτευση, διαλύθηκε…