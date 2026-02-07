Πολιτική

Ανδρουλάκης στο TikTok: «Με το GenRent έχουμε ολοκληρωμένη απάντηση στο ζήτημα στέγασης»

Το GenRent αποσκοπεί σε περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, κατάργηση της golden visa, πλαφόν στην αύξηση ενοικίων, θέσπιση ανώτατων μισθωμάτων για ακίνητα που δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές
Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση επικεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο του στο TikTok, με τίτλο «πάνω απ ‘όλα οι άνθρωποι».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνει ότι με το «GenRent» το ΠΑΣΟΚ έχει «μια ολοκληρωμένη απάντηση σε κάθε όψη του ζητήματος της στέγασης» με ίδρυση Διεύθυνσης Κατοικίας για τον ορισμό ζωνών στεγαστικής πίεσης, με περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, κατάργηση της golden visa, πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, θέσπιση ανώτατων μισθωμάτων για ακίνητα που δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης.

Αφορμή για να απευθυνθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ένα βίντεο στο TikTok στην GenRent, τη γενιά που βιώνει τη στεγαστική κρίση, αποτέλεσε η ιστορία της Μελίνας, η οποία πριν από τρεις εβδομάδες με ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral.

«Περιέγραψε με τον πιο ζωντανό τρόπο τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα», καθώς το ενοίκιο του διαμερίσματός της θα διπλασιαστεί, όπως την ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης.

@nikos.androulakis Πάνω απ’ όλα άνθρωποι, και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι. #genrent  πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

«Λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες υπάρχουν. Για να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια και προοπτική το μέλλον τους. Έτσι… για την αλλαγή!», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση βρίσκεται στο www.genrent.gr

Πολιτική
