Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάρτηση με μουσική υπόκρουση το «Enter Sandman» των Metallica – «Σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030»

«Σχεδιάζουμε μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη», ανέφερε
Κυριάκος Μητσοτάκης
Photo / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με μουσική από το γνωστό τραγούδι “Enter Sandman” των Metallica και με έντονο συμβολισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε νέο βίντεο στα social media, θέλοντας να περάσει μήνυμα για το μέλλον της χώρας και την πορεία της κυβέρνησης τα επόμενα χρόνια.

Στο βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με μουσική υπόκρουση από τους Metallica που το βράδυ του Σαββάτου 09.05.2026 προκαλούν «σεισμό» στο ΟΑΚΑ στην ιστορική συναυλία τους, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα από τις εικόνες και τα πλάνα επιχειρεί να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την Ελλάδα του αύριο.

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνδυάζοντας στιγμές από την επίσκεψή του σε πολιτιστικό χώρο και επαφές με πολίτες.

Στο μήνυμά του αναφέρει πως η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την Ελλάδα του 2030, με στόχο – όπως λέει – μια πιο ισχυρή χώρα που θα βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην Ευρώπη.

Τόνισε ακόμη ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται «όταν υπάρχει θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα», κάνοντας αναφορά και στα εγκαίνια του νέου «Μουσείου Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στη Θεσσαλονίκη για το οποίο ευχήθηκε «καλορίζικο», επισημαίνοντας τη σημασία των πολιτιστικών υποδομών.

Δεν έλειψαν και οι σπόντες για την αντιπολίτευση καθώς άσκησε έμμεση κριτική, αναφέροντας πως «άλλοι επενδύουν στην πολιτική των υποσχέσεων, ενώ εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων».

Στην ανάρτησή του αναφέρει στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο: «Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

 

Η επιλογή του τραγουδιού των Metallica προκάλεσε συζητήσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τη σύνδεση της rock μουσικής με το πολιτικό μήνυμα του πρωθυπουργού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
156
110
108
107
65
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η ΝΔ σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030
«Η Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά τιμωρεί όποιους την ξεχνούν. Ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά» τόνισε ο πρωθυπουργός στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη
108
Αλέξης Τσίπρας: Eπιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων
«Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά; Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία» λέει ο πρώην πρωθυπουργός σε βίντεό του στα social media
Αλέξης Τσίπρας, 11ο Φόρουμ των Δελφών
27
Η Μαρία Καρυστιανού και επίσημα στην ηγεσία του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών – Μέσα στον Μάιο η παρουσίαση του νέου κόμματος
«Δεν είμαστε απλώς μια ομάδα, είμαστε μία μεγάλη οικογένεια που μεγαλώνει συνεχώς, επειδή την ενώνει η αλήθεια και η αγάπη για το δίκαιο», υπογραμμίζει η Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού 51
Newsit logo
Newsit logo