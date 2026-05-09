Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η ΝΔ σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030

Μηνύματα ενότητας και κινητοποίησης ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027 έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (9.5.26), με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα».

«Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνει σήμερα 9 Μαίου, την Ημέρα της Ευρώπης, διότι είναι μια σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ήπειρο μας, στην πρώτη γραμμή για την εθνική μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία, στην πρώτη γραμμή για μία ενιαία μεταναστευτική πολιτική, με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις, την πρώτη γραμμή για δράσεις, που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας και ιδίως εδώ στο βορρά, το ξέρετε καλά, περίσσευαν και οι ανέξοδες υποσχέσεις»,», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του στο προσυνέδριο της ΝΔ, το τελευταίο πριν το 16ο Τακτικό Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος.

«Σήμερα ζούμε μια συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες. Σε μια πραγματικότητα που θυμίζει κινούμενη άμμο η Ελλάδα θωρακίζεται αμυντικά και προοδεύει κοινωνικά. Ο τόπος βαδίζει με σιγουριά μπροστά υπηρετώντας ένα συλλογικό όραμα», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το τι σημαίνει σήμερα πατριωτισμός, μίλησε για τον πατριωτισμό της ευθύνης που διακατέχει την κυβέρνηση και παρατήρησε:

«Ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός; Τα Rafale μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F 16. Τα πρώτα F 35 τα οποία περιμένουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη Φρεγάτα “Κίμων”, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της».

«Εθνική άμυνα και ισχυρή Ελλάδα είναι η ανανέωση όλων των εξοπλισμών του Στρατού Ξηράς», υπογράμμισε κάνοντας αναφορά στην αντιπυραυλική «Ασπίδα του Αχιλλέα». «Έχει σημασία να παράγουμε εμείς τα δικά μας σύγχρονα οπλικά συστήματα», επισήμανε.

«Κανένα οπλικό σύστημα, μεγάλο ή μικρό, δεν έχει αξία χωρίς τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Είπαμε ότι πρέπει να τους δώσουμε αυξήσεις και τους δώσαμε, να τους δώσουμε κατοικίες, να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο βαθμολόγιο και σύστημα και τα κάναμε. Όλα αυτά δείχνουν τη διάθεση αυτής της κυβέρνησης να στηρίξουν όσους φορούν το εθνόσημο».

«Ήρεμα νερά σημαίνουν ελεύθερα νερά, στα οποία κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και τα οποία θα παραμείνουν γαλάζια και ειρηνικά, στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας», τόνισε για τα ελληνοτουρκικά και την κριτική για «ήρεμα νερά».

«Για εμάς ο φράχτης του Έβρου αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Για όσους διέσπειραν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε εποχές όπου “οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα” και στην ξηρά φτιάχνατε Μόριες και Ειδημόνες. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι».

«Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενεακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος. Μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ, ώστε τα παιδιά μας να μην υποστούν αυτά που έχει υποστεί η δική μας γενιά κάνουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια απέναντι στην ακρίβεια αλλά δεν θα σας υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η ΝΔ σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Απέναντι στις κατακτήσεις και το σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του «όχι σε όλα» και του “ναι στο τίποτα”», επισήμανε.

«Δεν έγιναν όλα τέλεια. Υπάρχουν παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν και δυσκολίες με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Η ΝΔ είναι εδώ για να λύνει τα προβλήματα. Πρέπει να θυμίζουμε και από πού ξεκινήσαμε. Η Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά τιμωρεί όποιους την ξεχνούν. Ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά», σχολίασε ο πρωθυπουργός.

«Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας για μια ισχυρή Ελλάδα», είπε κλείνοντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.