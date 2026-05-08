Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Η Μαρία Καρυστιανού είναι στη «δεξαμενή» αυτών που θέλουν το μπάχαλο

«Οι ενέργειές της μπορεί να υπονομεύσουν τις προσπάθειες σταθεροποίησης και μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας» τονίζει ακόμη ο υπουργός
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
Τις ανησυχίες του σχετικά με την πολιτική στάση που κατά τη γνώμη του τηρεί η Μαρία Καρυστιανού, εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σε συνέντευξή του στο Action24 αργά το βράδυ της Παρασκευής (08.05.2026) ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η κυρία Καρυστιανού ανήκει σε εκείνους που επιδιώκουν την αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε, επίσης, ότι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να υπονομεύσουν τις προσπάθειες σταθεροποίησης και μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας επανέλαβε πως «έχει κάθε δικαίωμα να έχει πολιτικές φιλοδοξίες και να θέλει να κριθεί από τον ελληνικό λαό».

«Από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτική μας αντίπαλος για τις πολιτικές θέσεις που εκφράζει. Δικαίωμά της να κάνει κόμμα, στο τέλος μας κρίνει όλους το ”μεγάλο αφεντικό” που είναι ο ελληνικός λαός», είπε.

 

Στην ίδια συνέντευξη που παραχώρησε στο Action24, ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε εξάλλου την ανάγκη για συνεργασία και ομοψυχία, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και η ευημερία των πολιτών.

