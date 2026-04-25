Ανδρουλάκης: Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, η Κρήτη μας γιορτάζει

Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ με 3-2 επί του ΠΑΟΚ στην παράταση, με ανάρτησή του στα social media τόνισε χαρακτηριστικά πως «απόψε η Κρήτη μας γιορτάζει»!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, που μετά από 39 χρόνια κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας. Απόψε η Κρήτη μας γιορτάζει!

Μας κάνατε πολύ περήφανους! — Nikos Androulakis (@androulakisnick) April 25, 2026

Μας κάνατε πολύ περήφανους!».