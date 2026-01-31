Πολιτική

Άννα Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί αυτόνομα στις εκλογές με σκοπό την πρωτιά

Για τις εσωκομματικές διαφωνίες, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ακούγονται πολύ περισσότερο όσα τους ενώνουν και όχι όσα τους χωρίζουν
Άννα Διαμαντοπούλου
Άννα Διαμαντοπούλου / (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Το ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί αυτόνομα προς τις εκλογές, ξεκαθάρισε η Άννα Διαμαντοπούλου, αναφερόμενη στα σενάρια συνεργασιών με άλλα κόμματα και σχηματισμού.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην εκπομπή 10’ με τόνο της ΕΡΤ, τόνισε πως όλα τα στελέχη του κόμματος πρέπει να κατέβουν στο πεδίο της ενημέρωσης, ώστε να πείσουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτελεί την εναλλακτική πρόταση για την διακυβέρνησης της χώρας.

Η πρώτη θέση στις εκλογές παραμένει στόχος, απάντησε η κυρία Διαμαντοπούλου, σε ερώτηση αν με βάση και τις δημοσκοπήσεις η νίκη στις επόμενες εθνικές κάλπες μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστική επιδίωξη για το ΠΑΣΟΚ.

Για τις εσωκομματικές διαφωνίες, η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ακούγονται πολύ περισσότερο όσα τους ενώνουν και όχι όσα τους χωρίζουν.

