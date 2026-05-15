Μαρία Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα για την ίδρυση του κόμματός της 

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνει η δημιουργία του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι η ίδια προσανατολίζεται την προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου να περάσει το κατώφλι του Αρείου Πάγου για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, τρεις ημέρες πριν ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της.

Η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι στο κόμμα θα συμμετέχουν στενοί της συνεργάτες, που δεν ανήκουν στην ενεργή πολιτική σκηνή, ούτε έχουν απασχολήσει το δημόσιο βίο.

Νωρίτερα και επί μία ώρα κατέθετε στον ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, Ηλία Γιαρένη, για την ποινική έρευνα για τις ευθύνες του Κώστα Καραμανλή στην υπόθεση των Τεμπών, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών.