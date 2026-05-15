Πολιτική

Με τη Μαρία Καρυστιανού ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός – «Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία», είπε για το νέο κόμμα

Την Πέμπτη το βράδυ η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε ότι η ανακήρυξη του νέου κόμματος θα γίνει στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη
Καρυστιανού
Κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού στον αρμόδιο Εισαγγελέα αίτηση αναβάθμισης κατηγορίας για τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή, Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και την Ελπίδα δηλώνει ότι τάσσεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τα τελευταία 24ωρα ότι θα αναλάβει το επικοινωνιακό κομμάτι. 

Με μια ανάρτησή του στα social media, ο επί χρόνια ανταποκριτής ελληνικών ΜΜΕ στην Ρωσία, Θανάσης Αυγερινός εξηγεί τους λόγους που συντάσσεται με την Μαρία Καρυστιανού. 

«Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία, δεν θα μπορούσα να μη συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την Ελπίδα ότι ευρύτατες δυνάμεις αξίζει κι έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα…», αναφέρει μεταξύ άλλων και μιλάει για ιστορική στιγμή. 

Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της επίσης στα social media επιβεβαίωσε ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός της. 

Δείτε όλη την ανάρτηση

«Θα είναι αναμφίβολα μια ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το οριστικό ίσως τέλος της Μεταπολίτευσης και του δι(στην ουσία μονο-)κομματισμού των «επαγγελματιών» πολιτικών, που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας και τα ταπεινωτικά μνημόνια. Για πρώτη φορά επιχειρείται η δημιουργία δύναμης θεσμικής υπέρβασης τής – κατά τον καθηγητή Γ.Κοντογιώργη – «κοινοβουλευτικής μοναρχίας» μέσω μιας «μετωπικής» συμπόρευσης διαφορετικής αφετηρίας πατριωτικών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, που γνωρίστηκαν και ενώθηκαν με αφορμή την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών και τη σκανδαλώδη συγκάλυψη των ακόμη αγνώστων αιτίων και των πραγματικών ενόχων της.

Κεντρικό πρόταγμα η πάταξη της διαφθοράς του πολιτικού προσωπικού και των «κολλητών» τους, η πραγματική και όχι στα χαρτιά ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων και η αναβάθμιση του υπό κατάρρευση βιοτικού επιπέδου της πλειονότητας των πολιτών, η δημιουργία συνθηκών για επιστροφή όσων έφυγαν αναγκαστικά από τη χώρα, η διεύρυνση της νομιμοποίησης και της αντιπροσωπευτικότητας της δημοκρατίας μας, η ενίσχυση του ρόλου των ενεργών πολιτών, οι οποίοι και προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να αρθρώσουν κάποιες συντεταγμένες λύσεις για το πολύπλευρο και πολυπλόκαμο υπαρξιακό ζήτημα της χώρας.

Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία, δεν θα μπορούσα να μη συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την Ελπίδα ότι ευρύτατες δυνάμεις αξίζει κι έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα…»

Δείτε την ανάρτηση

 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
139
127
105
86
84
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ: Πρωτοφανής επιχείρηση σπίλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη – Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει να κινείται στο βούρκο
«Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του»
ΠΑΣΟΚ, γραφεία Χαριλάου Τρικούπη
Άδωνις Γεωργιάδης: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ψέματα – Η οικογένειά του εισπράττει 10.000 ευρώ τον μήνα
«Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω τον Ανδρουλάκη στα δικαστήρια - Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατ. από εδώ και ένα από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα»
Άδωνις Γεωργιάδης 17
Αυλαία για το συνέδριο της ΝΔ: «Η Ελλάδα του 2030» του Κυριάκου Μητσοτάκη, η απουσία Καραμανλή και η απάντηση στους αμφισβητίες
Ο Κ. Μητσοτάκης, αναμένεται να ασκήσει κριτική στη αντιπολίτευση, στην οποία προσάπτει ότι αποκλειστικός της στόχος είναι να πέσει η κυβέρνηση
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 15
Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη σε ΝΔ: «Μούφα δημοσιογράφος ο Κατακουζηνός σε επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας μου»
«Δεν μπορεί να είναι στη θέση μου ο Μητσοτάκης. Διότι εγώ ούτε οργάνωσα το παρακράτος του predator, ούτε το παρακράτος των υποκλοπών, ούτε με εκβιάζει ο Ντίλιαν, ούτε με εκβιάζει ο ανιψιός μου»
O Νίκος Ανδρουλάκης 25
Newsit logo
Newsit logo