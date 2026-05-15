Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πρωτοφανής επιχείρηση σπίλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη – Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει να κινείται στο βούρκο

«Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του»
ΠΑΣΟΚ, γραφεία Χαριλάου Τρικούπη
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στην Αθήνα (Φωτογραφία αρχείου / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για «πρωτοφανή επιχείρηση σπίλωσης» του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σήμερα Παρασκευή (15.5.26) για την υπόθεση ενοικίασης ακινήτου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δημόσιο.

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ μιλά για «αμετανόητο και χυδαίο παρακράτος» της ΝΔ που με τους «χορηγούς» του «συνεχίζουν τη λασπολογία» με μοναδικό στόχο «να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του», Νίκο Ανδρουλάκη.

«Από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπίλωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο και τεκμηριωμένο τρόπο. Παρά ταύτα, αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και οι «χορηγοί» του συνεχίζουν τη λασπολογία με έναν και μοναδικό σκοπό: να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του, να συμψηφίσουν την παρακμή τους τοξικοποιώντας την πολιτική ζωή και λερώνοντας την εντιμότητα και το ήθος των πολιτικών τους αντιπάλων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και επισημαίνει:

«Σε αυτή την προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης φαίνεται σήμερα να συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα με άλλες πολιτικές αναφορές. Το οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων προσπαθεί να «στήσει» ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα. Τα κέντρα που το υπηρετούν, αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των πολιτών».

Σχολιάζοντας τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι λέει ψέματα, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως «ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει και σήμερα τα ίδια ψεύδη και συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Τα ίδια, υπενθυμίζουμε έλεγε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμανλή, πριν ενταχθεί… στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο, που όταν ήταν Υπουργός Επενδύσεων παρακολουθήθηκε με εντολή Μαξίμου και φοβάται να μάθει η κοινή γνώμη τους λόγους».

«Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
139
127
105
86
84
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Άδωνις Γεωργιάδης: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ψέματα – Η οικογένειά του εισπράττει 10.000 ευρώ τον μήνα
«Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω τον Ανδρουλάκη στα δικαστήρια - Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατ. από εδώ και ένα από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα»
Άδωνις Γεωργιάδης 17
Με τη Μαρία Καρυστιανού ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός – «Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία», είπε για το νέο κόμμα
Την Πέμπτη το βράδυ η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε ότι η ανακήρυξη του νέου κόμματος θα γίνει στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη
Καρυστιανού 48
Αυλαία για το συνέδριο της ΝΔ: «Η Ελλάδα του 2030» του Κυριάκου Μητσοτάκη, η απουσία Καραμανλή και η απάντηση στους αμφισβητίες
Ο Κ. Μητσοτάκης, αναμένεται να ασκήσει κριτική στη αντιπολίτευση, στην οποία προσάπτει ότι αποκλειστικός της στόχος είναι να πέσει η κυβέρνηση
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 15
Αιχμές Καραμανλή για τη Δύση και μήνυμα υπέρ της στρατηγικής σχέσης με την Κίνα: «Η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος στην προσπάθεια συνεργασίας με την Ευρώπη»
Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή από την Ξάνθη για τη Θράκη και τη συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων
Κώστας Καραμανλής 8
Newsit logo
Newsit logo