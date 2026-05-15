ΠΑΣΟΚ: Πρωτοφανής επιχείρηση σπίλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη – Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει να κινείται στο βούρκο

Για «πρωτοφανή επιχείρηση σπίλωσης» του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σήμερα Παρασκευή (15.5.26) για την υπόθεση ενοικίασης ακινήτου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δημόσιο.

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ μιλά για «αμετανόητο και χυδαίο παρακράτος» της ΝΔ που με τους «χορηγούς» του «συνεχίζουν τη λασπολογία» με μοναδικό στόχο «να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του», Νίκο Ανδρουλάκη.

«Από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπίλωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο και τεκμηριωμένο τρόπο. Παρά ταύτα, αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και οι «χορηγοί» του συνεχίζουν τη λασπολογία με έναν και μοναδικό σκοπό: να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του, να συμψηφίσουν την παρακμή τους τοξικοποιώντας την πολιτική ζωή και λερώνοντας την εντιμότητα και το ήθος των πολιτικών τους αντιπάλων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και επισημαίνει:

«Σε αυτή την προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης φαίνεται σήμερα να συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα με άλλες πολιτικές αναφορές. Το οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων προσπαθεί να «στήσει» ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα. Τα κέντρα που το υπηρετούν, αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των πολιτών».

Σχολιάζοντας τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι λέει ψέματα, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως «ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει και σήμερα τα ίδια ψεύδη και συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Τα ίδια, υπενθυμίζουμε έλεγε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμανλή, πριν ενταχθεί… στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο, που όταν ήταν Υπουργός Επενδύσεων παρακολουθήθηκε με εντολή Μαξίμου και φοβάται να μάθει η κοινή γνώμη τους λόγους».

«Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.