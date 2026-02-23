Αντέχει η Δημοκρατία; Έρευνα δείχνει ότι αντέχει, αλλά πρέπει να αλλάξει πολλά

Την ώρα που σύσσωμη η χώρα συγκλονίζεται από μία σειρά φωτογραφιών που ήρθαν στο φως 82 χρόνια μετά για να δείξουν με τι σθένος οδηγούνταν οι αγωνιστές της Αντίστασης στο εκτελεστικό απόσπασμα των ναζί κατακτητών, μία έρευνα που διεξήχθη ταυτόχρονα σε Ελλάδα, Γαλλία, Σουηδία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ήρθε για να εξετάσει αν «αντέχει η Δημοκρατία»…

Ειδικότερα, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την aboutpeople για λογαριασμό του Progressive Lab στις πέντε παραπάνω χώρες, προέκυψε ότι δύο στους δέκα (21,7%) πολίτες εκτιμούν ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις η δικτατορία είναι ίσως προτιμότερη από τη Δημοκρατία», κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Στην πραγματικότητα, από την έρευνα προκύπτει ότι η Δημοκρατία παραμένει ηγεμονική, αλλά χρειάζεται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της, καθώς αντιμετωπίζει πραγματικές απειλές. Εξάλλου, η δυσαρέσκεια των πολιτών είναι μεγάλη, αλλά αφορά κατά κύριο λόγο τη λειτουργία της Δημοκρατίας, και όχι την ίδια τη Δημοκρατία.

Ειδικότερα, στην ερώτηση «συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη ότι, παρά τα προβλήματά της, δεν υπάρχει καλύτερο πολίτευμα από τη Δημοκρατία;», συμφωνούν το 78,8% των Ελλήνων, το 74,6% των Βρετανών, το 71,2 των Σουηδών, το 68% των Ρουμάνων και τι 67,1% των Γάλλων ερωτηθέντων.

Στο ερώτημα όμως «συνολικά, είστε ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία στην χώρα σας;», ικανοποιημένοι δηλώνουν μόλις το 22,7% των Ελλήνων, το 28,7% των Γάλλων, το 31,5% των Ρουμάνων, το 53,2% των Βρετανών και το 64,1% των Σουηδών ερωτηθέντων.

Από την έρευνα επιβεβαιώνεται η αποστασιοποίηση των πολιτών από τα κόμματα. Κορυφαία προβλήματα για τη λειτουργία της Δημοκρατίας θεωρούνται η μη εξυπηρέτηση του δημοσίου οφέλους από τα κόμματα, η επιρροή των μεγάλων συμφερόντων στην Πολιτική, καθώς και η ελλιπής λογοδοσία των πολιτικών. Χαμηλή, την ίδια ώρα, είναι η εμπιστοσύνη προς τους Θεσμούς.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εμπιστοσύνης αφορά στην ΕΕ και είναι μόλις 42,9%. Όσο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα social media προσλαμβάνονται ως βασικές απειλές για τη Δημοκρατία, ανατρέποντας παλιότερη αντίληψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στην εμβάθυνση της Δημοκρατίας.

Κατά τα λοιπά, σε όλες τις χώρες παρατηρείται μία μειοψηφική, αλλά ισχυρή παρουσία αντικοινοβουλευτικών απόψεων και πολιτών που δε θεωρούν την Ακροδεξιά, απειλή για τη Δημοκρατία. Μειοψηφικά, αλλά σχετικά ισχυρά, είναι και τα ποσοστά όσων δεν απορρίπτουν έναν ηγέτη που θα παραβίαζε τους δημοκρατικούς κανόνες, αν ήταν αποτελεσματικός. Ωστόσο, σχεδόν επτά στους δέκα ( 68,9%) των ερωτηθέντων απορρίπτουν αυτή την ιδέα.

Ειδικά η ελληνική κοινωνία είναι πιο προσηλωμένη στη Δημοκρατία και πιο πολιτικοποιημένη από τις άλλες τέσσερις κοινωνίες. Ωστόσο, οι Έλληνες είναι πιο δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της Δημοκρατίας σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους. Στην Ελλάδα, εξάλλου, καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας για τη διαφθορά και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Οριζόντια στις πέντε τόσο διαφορετικές μεταξύ τους χώρες, είναι και η απαισιοδοξία για το μέλλον, όπως προκύπτει από τουλάχιστον δύο ερωτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το 59,9% των Ελλήνων, το 55,4% των Γάλλων, το 44,9% των Σουηδών, το 43,9% των Ρουμάνων και το 41,6% των Άγγλων θεωρούν ότι η γενιά τους ζει χειρότερα από τη γενιά των γονιών τους και αντίστοιχα το 70,4% των Γάλλων, το 72,9% των Ελλήνων, το 57,9% των Σουηδών, το 52,5% των Άγγλων και το 54,5% των Ρουμάνων θεωρούν ότι τα παιδιά που σήμερα είναι 10-17 ετών θα ζήσουν χειρότερα από ό,τι εμείς. Ικανοποιημένοι δε, από την παρούσα προσωπική τους οικονομική κατάσταση είναι μόλις το 15,7% των Ελλήνων, το 28,7% των Ρουμάνων, το 35% των Σουηδών, το 44,5% των Γάλλων και το 57,2% των Βρετανών ερωτηθέντων.

Βρείτε ολόκληρη την έρευνα της aboutpeople για λογαριασμό του Progressive Lab, ΕΔΩ