Αντιπολίτευση για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές: «Δεν αρχειοθετείται η Δημοκρατία»

Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση προκαλεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο τον φάκελο της υπόθεσης των υποκλοπών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανάσυρσης και επανεξέτασης της δικογραφίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για «συγκάλυψη», «ενταφιασμό» και «πρόκληση», ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με την πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, τα στοιχεία που επικαλέστηκε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών δεν συνιστούν νέα στοιχεία, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Κατά συνέπεια, δεν ανατρέπονται τα συμπεράσματα του πορίσματος του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση.

ΠΑΣΟΚ: «Η υπόθεση ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά»

Πρώτος αντέδρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα παραχωρήσει σήμερα (27.04.2026) έκτακτη συνέντευξη Τύπου στις 17:00 στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη.

Κατά την έναρξη συνάντησής του με την Ομοσπονδία Εργαζομένων Καθαριότητας, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για νέα απόπειρα «ενταφιασμού» της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι «η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το Predator ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σφοδρή κριτική για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι ο Άρειος Πάγος «παρέμενε σιωπηλός» επί εβδομάδες, χωρίς, όπως υποστήριξε, να προβεί «ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις». Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν κλήθηκε να καταθέσει ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός, ο οποίος, κατά τον ίδιο, «εκβίαζε σε δημόσια θέα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΥΡΙΖΑ: «Το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία δεν αρχειοθετούνται»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για εξέλιξη «επικίνδυνη και για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία».

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «με δεύτερη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών», ενώ κατηγορεί την ανώτατη Δικαστική Εξουσία ότι «αρχειοθετεί το σκάνδαλο, με διάτρητα επιχειρήματα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ακόμη ότι η απόφαση σταματά την έρευνα για αδικήματα που, όπως αναφέρει, «αφορούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», όπως η κατασκοπεία και η παραβίαση της συνταγματικής προστασίας των συνομιλιών.

«Ας γνωρίζουν όμως όλοι ότι το Κράτος Δικαίου, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη δεν αρχειοθετούνται», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΚΕ: «Βολική για την κυβέρνηση απόφαση»

Για «πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση» έκανε λόγο το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση αναδεικνύει, όπως αναφέρει, «μεθοδεύσεις συγκάλυψης».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, οι τελευταίες εξελίξεις και αποκαλύψεις, από το αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για έρευνα σχετικά με το αδίκημα της κατασκοπείας έως τις τοποθετήσεις του επικεφαλής της ισραηλινής εταιρείας, επιβάλλουν «να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Ο Περισσός επαναφέρει και τις καταγγελίες για παρακολουθήσεις και συνακροάσεις σε βάρος του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να διερευνηθούν «πλήρως και σε βάθος» όλες οι σχετικές υποθέσεις.

Νέα Αριστερά: «Η απόφαση συνιστά πρόκληση»

«Εξοργιστική» και «πρόκληση» χαρακτήρισε την απόφαση ο μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου «προσποιείται ότι δεν συνέβη τίποτα», παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία, όπως ανέφερε, καταδείκνυε τη σύνδεση φυσικών αυτουργών και εντολέων και ενδείξεις για κοινό κέντρο μεταξύ ΕΥΠ και Predator.

«Είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία στήνει ένα πέπλο προστασίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό», σημείωσε ο Γραβιήλ Σακελλαρίδης, προσθέτοντας ότι «η συγκάλυψη πλέον έχει γίνει το συνώνυμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Νίκη: «Το ζήτημα δεν έχει κλείσει»

Έντονη ήταν και η αντίδραση της Νίκης, η οποία υποστήριξε ότι η απόφαση εγείρει «σοβαρότατα ερωτήματα για την πορεία και την ανεξαρτησία της έρευνας».

«Δημοκρατία και Δικαιοσύνη δεν μπαίνουν στο αρχείο», αναφέρει το κόμμα, κάνοντας λόγο για «συνειδητή υποβάθμιση μιας υπόθεσης που αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας».

Η Νίκη σημειώνει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών «δεν θα κλείσει με αρχειοθετήσεις, αλλά μόνο όταν αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι εμπλέκονται – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Τσίπρας: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει»

Θέση για την απόφαση πήρε και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

«Η ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της», ανέφερε, ιδίως, όπως σημείωσε, «όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρακρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας έστειλε μήνυμα προς «τους ενδιαφερόμενους»: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».