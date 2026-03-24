Αντίστροφη μέτρηση για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο» του Ανδρουλάκη, διαφωνίες για τη στρατηγική

Λίγα εικοσιτετράωρα μένουν μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις εγκαταστάσεις του Τάε Κβο Ντο την Παρασκευή (27.03.2026), για να υποδεχθεί περί τους 5000 συνέδρους, που θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος.

Ανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να βάλει το πλαίσιο της επόμενης μέρας, καταθέτοντας το δικό του πολιτικό μανιφέστο. Συνεργάτες του μιλούν για ένα ιδεολογικό κείμενο, με συναισθηματικό βάθος στην ιστορία της παράταξης και πολιτική ουσία που θα δίνει απαντήσεις στο ερώτημα «γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή που ζητά η πλειοψηφία των πολιτών». Ειδικότερα, στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα περιγράψει την εθνική στρατηγική της χώρας μέσα από τα μάτια του ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευελπιστεί σε ένα «κοινωνικό εγερτήριο», που θα ενώσει την παράταξη με τα κοινωνικά σύνολα που ανέκαθεν την στήριζαν, αλλά και στη διεύρυνσή τους, με στόχο το πάλαι ποτέ κραταιό κόμμα να αποκτήσει εκ νέου πλειοψηφική δυναμική. Για αυτό και θα απευθύνει εκ νέου προσκλητήριο, απευθυνόμενος σε όλους όσοι θέλουν να επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή, αλλά και σε όσους απέχουν πλέον από τις κάλπες, πληγωμένοι από το παρελθόν. Στην ομιλία του, θα επιχειρήσει να εξηγήσει αναλυτικά γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στη ΝΔ. Θα σκιαγραφήσει τους πολιτικούς, ιδεολογικούς και προγραμματικούς λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό και θα αφήσει να εννοηθεί ότι για όλους αυτούς τους λόγους το κόμμα του δε θα συγκυβερνήσει ξανά με τη ΝΔ, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση περί ψηφισμάτων, που τάχα θα δεσμεύσουν περισσότερο τα στελέχη του κόμματος, από ένα κείμενο πολιτικής απόφασης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει ακόμα για την εργασία και το κοινωνικό κράτος όπως τα οραματίζονται στο ΠΑΣΟΚ, για τις θεσμικές παρεμβάσεις που το κόμμα του θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να ενισχυθεί η Δημοκρατία μας, ειδικά μετά από τη διακυβέρνηση της ΝΔ, στην οποία αποδίδει αδιαφάνεια στις κινήσεις της και ευθύνες για σειρά σκανδάλων, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως τις υποκλοπές, για τις οποίες έχει ήδη προαναγγείλει αίτημα σύστασης νέας εξεταστικής επιτροπής και έχει ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, ενώ ήδη μελετά και περαιτέρω πολιτικές ή και κοινοβουλευτικές κινήσεις, όπως ανακοίνωσε χθες, λίγο αφού είχε πάρει στα χέρια του καθαρογραμμένη την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Κατά τα λοιπά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να εξηγήσει πώς το κόμμα του μπορεί να κάνει πράξη την συλλογική ανάγκη, βούληση και επιθυμία για πολιτική αλλαγή, τεκμηριώνοντας παράλληλα γιατί είναι το μόνο που μπορεί να το πετύχει. Και ενώ όλοι ομονοούν σε αυτό, δεν είναι λίγα τα ηγετικά στελέχη που διαφωνούν επί της στρατηγικής προς την επίτευξη του στόχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάρης Δούκας πηγαίνει στο συνέδριο ζητώντας να διασαφηνιστεί αρκούντως το «όχι στη συνεργασία με τη ΝΔ», προκειμένου να δεσμεύει τους πάντες την επομένη των εκλογών, ανεξαρτήτως συγκυρίας και συσχετισμών. Τάσσεται ταυτόχρονα υπέρ του διαλόγου από τώρα με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ώστε να διευκολυνθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης εφόσον το ΠΑΣΟΚ πετύχει τον στόχο του για πρωτιά έστω και με μία ψήφο, και δηλώνει πως αν δεν τον πετύχει, θα πρέπει να μείνει στην αντιπολίτευση.

Υπέρ του να προκύψει με κάποιον τρόπο από το Συνέδριο ότι το ΠΑΣΟΚ δε θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ τάσσεται και ο Παύλος Γερουλάνος, που ζητά ακόμα να αποτυπωθεί η κατεύθυνση της πρότασης διακυβέρνησης και συνεργασιών του κόμματος, ώστε να δοθεί αργότερα η μάχη των εκλογών.

Με τη δική του πολιτική πλατφόρμα για «αλλαγή +» πηγαίνει στο Συνέδριο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, με όσα περιλαμβάνονται σε αυτήν να βρίσκονται σε διαβούλευση και τον ίδιο να επιχειρεί να εμφανιστεί ως μία εναλλακτική, ρεαλιστική πολιτική, πέραν αυτής της ηγεσίας, στο εσωτερικό του κόμματος.

Τη δική του πολιτική πλατφόρμα θα καταθέσει στο συνέδριο και ο Μιχάλης Κατρίνης, που ζητά ένα ‘συνέδριο ουσίας και καθαρών αποφάσεων’, με καθαρή στρατηγική και επιστροφή στις ρίζες. Τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να οργανωθεί ως κυβέρνηση εν αναμονή, ζητώντας προγραμματικό διάλογο με άλλα κόμματα και φορείς, ενώ ξεκαθαρίζει και εκείνος πως αν δεν πετύχει τον στόχο του για νίκη στις εκλογές, θα πρέπει να μείνει στην αντιπολίτευση.