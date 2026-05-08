Ο Γιώργος Φλωρίδης στα εγκαίνια του πρωτοδικείου στο Κορωπί: Αν χαθεί η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη τότε καταλύεται η δημοκρατία

Τα εγκαίνια της Περιφερειακής Έδρας του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κορωπί πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή (08.05.2026), παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Ιωάννη Μπούγα και του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης, Πέλοπα Λάσκου. Τον αγιασμό τέλεσε ο Πανοσιολογιότατος, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, κ. Νικολάου.

Το νέο κτίριο της Περιφερειακής Έδρας του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κορωπί, που εγκαινίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης πληροί όλες τις απαιτήσεις που ο νόμος ορίζει για τα δικαστικά καταστήματα και οι οποίες είναι:

α) η ύπαρξη λειτουργικών αιθουσών συνεδριάσεων, γραφείων και χώρων υποδοχής για τους δικηγόρους και τους διαδίκους και

β) η παροχή εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης σε δικαστές, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.000 τ.μ., το οποίο διαθέτει δύο αίθουσες-ακροατήρια, δύο προανακριτικά τμήματα, υποστηρικτικούς χώρους και γραφεία με καινούργιο ή συντηρημένο εξοπλισμό, ενώ ειδική μέριμνα έχει ληφθεί και για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Επίσης, διαθέτει δύο εξωτερικούς χώρους στάθμευσης, έναν προορισμένο για δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους, δυναμικότητας 15 θέσεων στάθμευσης, και έναν επιπλέον χώρο στάθμευσης προορισμένο για δικηγόρους και πολίτες.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στον χαιρετισμό του τόνισε:

«Δεν πρόκειται για έναν αγιασμό ενός κτιρίου σε λειτουργία απλώς, αλλά για τον αγιασμό ενός καινούργιου θεσμού στην περιοχή αυτή, όπως και σε άλλες περιοχές της Αθήνας, που στην πραγματικότητα θα παράσχει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους δικηγόρους να απευθύνονται πια σε ένα οιονεί Πρωτοδικείο.

Από τις 16 Σεπτεμβρίου αυτής της χρονιάς, εδώ, πρόκειται να εκδικάζονται υποθέσεις, οι οποίες είναι δωδεκαπλάσιου αντικειμένου από αυτές που εκδικάζονταν μέχρι τώρα στο Ειρηνοδικείο. Δηλαδή, το Ειρηνοδικείο δίκαζε υποθέσεις μέχρι 20.000 ευρώ και η Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κορωπί πλέον θα δικάζει υποθέσεις μέχρι 250.000 ευρώ, που σημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός υποθέσεων που θα έπρεπε να εκδικάζεται στην κεντρική έδρα θα εκδικάζεται εδώ.

Συνεπώς, θα υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ταχύτερη αντιμετώπιση των υποθέσεών τους με την εκδίκαση και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Αυτή η αλλαγή εκκρεμούσε περισσότερο από 112 χρόνια, από τότε που ο Ελευθέριος Βενιζέλος ψήφισε τον πρώτο νόμο για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας.

Μετά από πολλές προσπάθειες, από πολλές κυβερνήσεις, στον αιώνα που πέρασε, αυτό έγινε κατορθωτό μόλις σε αυτήν την τριετία, ίσως γιατί μετά από έναν αιώνα ωρίμασαν οι συνθήκες.

Η μεγάλη προσφορά προς τους Έλληνες πολίτες είναι ακριβώς αυτή.

Το γεγονός ότι αποκτούν κοντά στην περιοχή τους μια δυνατότητα να απευθύνονται τις δικαστικές αρχές και οι υποθέσεις τους να επιλύονται γρήγορα. Σχεδόν διπλασιάσαμε τους δικαστές στον πρώτο βαθμό και αυτό σημαίνει με βάσει τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα ότι η Δικαιοσύνη κινείται

ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Αν κανείς συνυπολογίσει τις καινούργιες κτιριακές υποδομές και το γεγονός ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα το μεγαλύτερο μέρος των ψηφιακών υποδομών στην ελληνική Δικαιοσύνη, θα μπορούμε να μιλάμε ότι πλέον έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή. Θα χρειαστεί μια προσπάθεια ακόμη για τα επόμενα 2-3 χρόνια προκειμένου όλα αυτά να λειτουργήσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό και τότε η Ελλάδα μας θα μπορεί να περηφανεύεται ότι και στον τομέα αυτό, που είχε μείνει πάρα πολύ πίσω και ήταν δακτυλοδεικτούμενη σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις ως ένα κακό παράδειγμα, θα έχει κατακτήσει μία από τις πιο υψηλές θέσεις στον κόσμο όσον αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Αυτό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν δεν είχαμε τη σημαντική υποστήριξη της κοινοβουλευτικής παράταξης που στηρίζει την Κυβέρνηση αυτή, τη στήριξη των δικαστών, των τοπικών αρχών και των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας και βεβαίως αν δεν είχαμε τη συμπαράστασή των δικαστικών υπάλληλων».

Καταλήγοντας στον χαιρετισμό του ο κ. Φλωρίδης ευχήθηκε «αυτή η έδρα να αποτελέσει τη βάση ώστε η Δικαιοσύνη να φωτιστεί περισσότερο όσον αφορά τη λειτουργία της στον ελληνικό λαό, γιατί αυτά τα χρόνια δυστυχώς υφίσταται μια επίθεση, η οποία δεν δικαιολογείται. Αν χαθεί η εμπιστοσύνη στον θεσμό της Δικαιοσύνης τότε καταλύεται η Δημοκρατία.

Ο βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας είναι η Δικαιοσύνη, διότι είναι το καταφύγιο των πολιτών απέναντι στις όποιες αυθαιρεσίες της εκτελεστικής εξουσίας, τις υπερβολές της νομοθετικής εξουσίας ή

την παράνομη δραστηριότητα των συμπολιτών.

Άλλωστε, η αρχαία ελληνική γραμματολογία μας διδάσκει ότι το αίτημα για Δικαιοσύνη στους ανθρώπους ετέθη νωρίτερα από το αίτημα για τη Δημοκρατία. Αν κανείς διαβάσει τη Αντιγόνη

καταλαβαίνει ότι εκεί δεν συζητούσαν για τη Δημοκρατία αλλά για την απόδοση της Δικαιοσύνης».

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορος Λινός, στην ομιλία του αναφέρθηκε στα οφέλη του νόμου για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και τη χωροταξική αναδιάρθρωση των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Χώρας, καθώς και στους κρίσιμους δείκτες από τους οποίους προκύπτει η απόδοση του μεγαλύτερου Δικαστηρίου της Χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, είναι σαφώς βελτιωμένοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Λινός, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 (δηλαδή προ της ενάρξεως του Δικαστικού Χάρτη) το ποσοστό εκκαθάρισης ανερχόταν στο χαμηλό 87,5% (εισερχόμενες υποθέσεις: 25.529/εξερχόμενες υποθέσεις: 22.340, δηλ. οι εισερχόμενες υποθέσεις ήταν περισσότερες από εκείνες στις οποίες εκδόθηκε οριστική απόφαση), το αντίστοιχο ποσοστό από το πρώτο τρίμηνο του 2025 και σταθερά έως σήμερα (δηλαδή στη διάρκεια πια του Δικαστικού Χάρτη) είναι μονίμως θετικό, αφού το πρώτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 116% (εισερχόμενες υποθέσεις:

42.987/εξερχόμενες υποθέσεις: 49.851), το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 111% (εισερχόμενες υποθέσεις: 43.740/εξερχόμενες υποθέσεις: 48.535) και το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 110% (εισερχόμενες υποθέσεις: 25.857/εξερχόμενες υποθέσεις: 28.455).

Ήδη, το 1ο τρίμηνο του 2026, ο ρυθμός εκκαθάρισης όχι μόνο εξακολουθεί να είναι θετικός, αλλά ανήλθε στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 144% (εισερχόμενες υποθέσεις 31.178/εξερχόμενες υποθέσεις 45.692).

Με άλλα λόγια προκύπτει ότι στη διάρκεια του νέου Δικαστικού Χάρτη οι όροι έχουν πλέον αντιστραφεί και οι υποθέσεις επί των οποίων εκδίδονται οριστικές αποφάσεις είναι περισσότερες από τις εισερχόμενες υποθέσεις, κάτι που σημαίνει ότι πλέον το Πρωτοδικείο όχι μόνον εκκαθαρίζει τον εισερχόμενο φόρτο του, αλλά είναι και σε θέση να αποσυμφορεί και την παλαιότερη εκκρεμότητά του.

Επίσης, ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την έκδοση οριστικής απόφασης, ανήλθε κατά μέσο όρο σε 513 ημέρες, όταν πριν την έναρξη του Δικαστικού Χάρτη ανερχόταν σε περίπου 1.422.

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Οικονόμου και Στέλιος Πέτσας, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη, η Ειδική Γραμματέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, Ολυμπία Αναστασοπούλου, ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτριος Δαμασκός, ο Δήμαρχος Κορωπίου Δημήτριος Κιούσης, δικαστές και εισαγγελείς.