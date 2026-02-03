Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Μητσοτάκης γιατί δημιούργησε συνθήκες πολιτικής αναρχίας

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε συνέντευξή του στο Best tv, στην Καλαμάτα, το βράδυ της Τρίτης (3/2/26).

Ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία τηλεοπτική συνέντευξή του, ότι το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είπε χαρακτηριστικά: «Το χάος είναι ο κ. Μητσοτάκης που δημιούργησε επίτηδες συνθήκες πολιτικής αναρχίας. Μιλά για σταθερότητα ενώ προκαλεί αστάθεια»

«Άνοιξε άρον – άρον τη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, διχαστικά, απολύτως επικοινωνιακά. Ας διαβάσουν τη δήλωση του Βενιζέλου και άλλων ειδικών. Ο Μητσοτάκης στοχεύει σε αποχή του κόσμου από τις κάλπες ελπίζοντας ότι με ένα πλαστό ποσοστό θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον. Έτσι ευτελίζεται μια παράταξη και δεν κυβερνάται μία χώρα» τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς.

Ενόψει της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Αντώνης Σαμναράς τόνισε ότι αυτή είναι «μεγάλο λάθος» ενώ εξέφρασε ανησυχία για την πολιτική των «ήρεμων νερών στο Αιγαίο».

Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Σαμαράς είπε ότι συνυπογράφει μέχρι κεραίας όσα είπε τη Δευτέρα ο κ. Καραμανλής και ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνει τι κακό κάνει στον τόπο όταν πάει να τον συναντήσει την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι ανακοινώνουν ότι μας βάζουν NAVTEX επ’ αόριστον.

«Φτάσαμε στο σημείο να μιλάνε καθημερινά για τους δήθεν Τούρκους της Θράκης, την απόλυτη ιδιοκτησία στη βόρεια Κύπρο. Είναι λογικό να αμφισβητείται στην πράξη η εθνική κυριαρχία και τα εθνικά δικαιώματα και εμείς να υπογράφουμε σύμφωνα φιλίας; Να μιλάνε για τη Γαλάζια Πατρίδα και εμείς να μιλάμε για ήρεμα νερά και να είμαστε χαρούμενοι; Δεν είναι η πολιτική της Τουρκίας πειρατική; Τι μπορείς να συζητήσεις με κάποιον που έχει μπει στην αυλή σου και σου ζητά να τη μοιραστείτε; Έχουμε χάσει τη λογική μας και εγώ και ο κ. Καραμανλής και άλλοι;» είπε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι το ταξίδι αυτό κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ένα μεγάλο λάθος.

Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για εκτεταμένη διαφθορά στη χώρα, μια αίσθηση κράτους λάφυρο, μια ιδιοκτησιακή αντίληψη γύρω από τους θεσμούς, μια κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες. «Αλαζονεία δίχως προηγούμενο. Είναι τόση η αλαζονεία της κυβέρνησης, που προωθεί το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος. Το θέλουν Μητσοτάκης ή χάος, όχι ΝΔ ή χάος. Το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη χθες. Την ώρα που η ΝΔ έχει χάσει 1 εκατ. ψηφοφόρους. Δεν ακούνε, δεν τους νοιάζει ο κόσμος της ΝΔ», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι δημιουργείται μια κοινωνία της κόπωσης, υπάρχουν πολλά προβλήματα άλυτα, ενώ εκτίμησε ότι η ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη και δεν αντιμετωπίζεται, το σούπερ μάρκετ έχει γίνει εφιάλτης, η στέγη πανάκριβη και τα ενοίκια έχουν εκτοξευτεί.

«Γιατροί και εκπαιδευτικοί δεν βρίσκουν πού να μείνουν και ήρθε η δήλωση μιας θρασύτατης βουλευτίνας της ΝΔ δυστυχώς, που είπε ότι το τζάμπα πέθανε. Να σας πω τι πέθανε; Η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Με αυτή τη νοοτροπία έχει επέλθει μια ψυχική ρήξη με το κόμμα» είπε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι τα πολλά οι λίγοι τα γεύονται και ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει.

Για την πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι έχει στην πολιτική τα ίδια δικαιώματα με κάθε Έλληνα. «Αυτό που με ενώνει μαζί της είναι ο πόνος της απώλειας, σαν γονιός. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπική υπόθεση» πρόσθεσε, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

Για την ίδρυση νέου κόμματος και τις δικές του προθέσεις, ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι θα σταθμίσει τις αποφάσεις του.

«Σε όλη μου τη διαδρομή λέω αλήθειες, αρέσουν δεν αρέσουν, βολεύουν ή ξεβολεύουν. Δεν κρύφτηκα ούτε συμβιβάστηκα για θέσεις ή αξιώματα. Το μόνο κριτήριό μου είναι η πατρίδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο με τη λογική όλοι εναντίον όλων. Θα επικρατήσει κοινωνική ζούγκλα, σε συνθήκες βαθύτατης κρίσης».

Ο Αντώνης Σαμαράς διερωτήθηκε αν θέλουμε να γίνουμε Ισπανία, όπου σε μία ημέρα νομιμοποίησαν 500.000 λαθρομετανάστες και έκανε λόγο υπαρξιακά επικίνδυνα παιχνίδια.

«Η κατάσταση είναι οριακά κρίσιμη για τη χώρα. Η νέα αρχή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Μια αναγέννηση απαιτεί συνθέσεις, όχι διχασμό. Η κακή νοοτροπία του νεοέλληνα πρέπει να τελειώσει. Να ξαναβρούμε τις αξίες μας. Το σίγουρο είναι ότι τα σταθμίζω. Φυσικά με πονά πολύ η Λένα, λείπει κάθε ημέρα. Αλλά μην ανησυχείτε για μένα, εδώ είμαι, θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια, δεν κρύβομαι» κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.