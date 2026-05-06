Ζωή Κωνσταντοπούλου για το επεισόδιο με τη Βασιλική Πολύζου στην Αθηναϊκή Λέσχη: «Παρείσφρησε στο χώρο χωρίς άδεια και χωρίς δικαίωμα»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό με τη δημοσιογράφο, Βασιλική Πολύζου, πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη το απόγευμα της Τρίτης (05.05.2026). Σημειώνεται ότι η δημοσιογράφος, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της, υπέβαλε μήνυση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει αρχικά πως «εχθές στο κλειστό γεύμα που παρέθεσε ο ΠτΒ στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Αθηναϊκή Λέσχη, εντοπίστηκε να έχει παρεισφρήσει πρόσωπο που εμφανίζεται σαν δημοσιογράφος με το όνομα Βασιλική Πολύζου, που έχει καταγγελθεί από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κα Ζωή Κωνσταντοπούλου για κατ´ επάγγελμα απόπειρα εκβίασης και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το πρόσωπο αυτό έχει περάσει από το Κανάλι ΑΡΤ του Καρατζαφέρη και το Κανάλι ΑΛΕΡΤ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ενώ κυκλοφορεί με το όνομα Βασιλική Πολύζου και λέει ότι γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, τα στοιχεία της είναι Βέρα Τζιρίδη ή Τζιρίδου, που γεννήθηκε στην Τυφλίδα. Έχει μία ΙΚΕ-φάντασμα, με φαινόμενη έδρα σε χώρο όπου δεν εδρεύει» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Και στη συνέχεια είπε ότι «όταν εντοπίστηκε να βρίσκεται παράνομα στον κλειστό χώρο του γεύματος, δήλωσε ότι δήθεν συνοδεύει τον Πατριάρχη, πράγμα που διαψεύσθηκε και της ζητήθηκε από την Εθιμοτυπία της Βουλής και την Ασφάλεια να αποχωρήσει».

«Το εντυπωσιακό είναι ότι παρεισέφρησε στο χώρο χωρίς άδεια και χωρίς δικαίωμα, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, γεγονός που γεννά μείζονα ζητήματα ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε πλήρη άγνοια για την παρουσία της, όπως και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας κα Μαργαρίτα Φλούδα.

Αυτά συνέβησαν σε προχωρημένο στάδιο του Επίσημου Γεύματος και συνιστούν σοβαρή παραβίαση πρωτοκόλλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και οτιδήποτε αντίθετο έχει γραφτεί είναι ψευδές» κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.