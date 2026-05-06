Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου για το επεισόδιο με τη Βασιλική Πολύζου στην Αθηναϊκή Λέσχη: «Παρείσφρησε στο χώρο χωρίς άδεια και χωρίς δικαίωμα»

«Αυτή είναι η πραγματικότητα και οτιδήποτε αντίθετο έχει γραφτεί είναι ψευδές»
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό με τη δημοσιογράφο, Βασιλική Πολύζου, πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη το απόγευμα της Τρίτης (05.05.2026). Σημειώνεται ότι η δημοσιογράφος, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της, υπέβαλε μήνυση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει αρχικά πως «εχθές στο κλειστό γεύμα που παρέθεσε ο ΠτΒ στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Αθηναϊκή Λέσχη, εντοπίστηκε να έχει παρεισφρήσει πρόσωπο που εμφανίζεται σαν δημοσιογράφος με το όνομα Βασιλική Πολύζου, που έχει καταγγελθεί από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κα Ζωή Κωνσταντοπούλου για κατ´ επάγγελμα απόπειρα εκβίασης και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το πρόσωπο αυτό έχει περάσει από το Κανάλι ΑΡΤ του Καρατζαφέρη και το Κανάλι ΑΛΕΡΤ».

«Ενώ κυκλοφορεί με το όνομα Βασιλική Πολύζου και λέει ότι γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, τα στοιχεία της είναι Βέρα Τζιρίδη ή Τζιρίδου, που γεννήθηκε στην Τυφλίδα. Έχει μία ΙΚΕ-φάντασμα, με φαινόμενη έδρα σε χώρο όπου δεν εδρεύει» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Και στη συνέχεια είπε ότι «όταν εντοπίστηκε να βρίσκεται παράνομα στον κλειστό χώρο του γεύματος, δήλωσε ότι δήθεν συνοδεύει τον Πατριάρχη, πράγμα που διαψεύσθηκε και της ζητήθηκε από την Εθιμοτυπία της Βουλής και την Ασφάλεια να αποχωρήσει».

«Το εντυπωσιακό είναι ότι παρεισέφρησε στο χώρο χωρίς άδεια και χωρίς δικαίωμα, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, γεγονός που γεννά μείζονα ζητήματα ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε πλήρη άγνοια για την παρουσία της, όπως και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας κα Μαργαρίτα Φλούδα.

Αυτά συνέβησαν σε προχωρημένο στάδιο του Επίσημου Γεύματος και συνιστούν σοβαρή παραβίαση πρωτοκόλλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και οτιδήποτε αντίθετο έχει γραφτεί είναι ψευδές» κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
118
111
107
100
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ: Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη σκιά της κόντρας Ανδρουλάκη – Καστανίδη και της παρέμβασης Ρέππα
O Δημήτρης Ρέππας ζητά από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης του κόμματος στις επόμενες εκλογές
Συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ
Παύλος Μαρινάκης: «Ο Τσίπρας θέλει να αποτινάξει από πάνω του το 2015»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην ανοιχτή επιστολή πέντε βουλευτών για το επιτελικό κράτος και χαρακτήρισε λάθος τον διαχωρισμό μεταξύ εξωκοινοβουλευτικών και κοινοβουλευτικών υπουργών
Παύλος Μαρινάκης
Η Βασιλική Πολύζου έκανε μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το επεισόδιο στην Αθηναϊκή Λέσχη
Η μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου αφορά τις «πράξεις της εξύβρισης δημοσία και της συκοφαντικής δυσφήμισης» κάνοντας λόγο για «βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Newsit logo
Newsit logo