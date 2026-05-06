Ο Πέτρος Κωνσταντίνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αυτοσχεδίασε στον όρκο του στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας – «Λέει ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα» λέει ο Γεωργιάδης

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, στην ορκωμοσία του στον Δήμο Αθηναίων, διάβασε έναν ιδιαίτερο όρκο, δικό του και όχι τον προβλεπόμενο, κάτι που έφερε μεγάλη αντίδραση από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αντί να διαβάσει «δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου» μίλησε για τη Γάζα, τους πολέμους, την Πύλο και τη Βιολάντα και άλλα πόσα θέματα, που δεν προβλέπονται στον επίσημο όρκο, κάτι που προκάλεσε την οργή του Άδωνι Γεωργιάδη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Αυτό το φαιδρό πρόσωπο της Ανταρσύα ένας Πέτρος Κωνσταντίνου εξευτελίζει την ορκομωσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν έχει… pic.twitter.com/eH2YB1xGuv — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 6, 2026

Ο όρκος που διάβασε ο Πέτρος Κωνσταντίνου

«Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδηση μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ και του ιμπεριαλισμού. Για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους! Για να μπει τέλος στους πολέμους και τη γενοκτονία στη Γάζα. Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα. Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα. Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της Αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Καισαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί».

Σύμφωνα με τη δημοτική παράταξη «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα», στην τελετή ορκωμοσίας παρευρέθηκαν ο Κώστας Παπαδάκης, επικεφαλής της παράταξης, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, καθώς και ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ». Για τον τελευταίο εκκρεμεί εξέταση σχετικά με πιθανή ανάκληση του ασύλου του, ύστερα από παρέμβαση του Πλεύρη, με την υπόθεση να συζητείται σε επιτροπή στις 15 Μαΐου. Παρόντες ήταν επίσης μετανάστριες που εργάζονται ως καθαρίστριες σε σχολεία του Δήμου Αθηναίων, αλλά και ο Χαλίτ, Παλαιστίνιος αγωνιστής.