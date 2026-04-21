Πολιτική

Aπίστευτη on air κόντρα Ρωμανού – Γιαννακοπούλου, απηύδησαν οι παρουσιαστές

«Κύριε Ρωμανέ, ουρλιάζετε, δεν είναι εικόνα αυτή», προσπάθησαν να επαναφέρουν την τάξη οι οικοδεσπότες της εκπομπής
Νίκος Ρωμανός - Νάντια Γιαννακοπούλου
Νίκος Ρωμανός - Νάντια Γιαννακοπούλου / πηγή φωτογραφίας Action 24

Στα άκρα έφτασε η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Ρωμανό της Νέας Δημοκρατίας και τη Νάντια Γιαννακοπούλου του ΠΑΣΟΚ, χθες (21.04.2026) τη νύχτα την εκπομπή του Action 24 «Πίσω από τις γραμμές», όπου βρέθηκαν καλεσμένοι.

Ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός χαρακτήρισε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μη φιλοευρωπαϊκό και μη φιλοεπιχειρηματικό, προκαλώντας την «έκρηξη» της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Νάντιας Γιαννακοπούλου.

«Αφήστε με να βάλω μία άνω τελεία, μη σας ενοχλεί τόσο πολύ η άποψή μου», αντέδρασε ο κύριος Ρωμανός με τους παρουσιαστές της εκπομπής να προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους.

Το «γαλάζιο» στέλεχος επανήλθε εγκαλώντας την αντιπολίτευση ότι δεν έχει προτάσεις για την ακρίβεια, για την απαγόρευση των social media για ανηλίκους, για τα διεθνή, για την άμυνα της χώρας, αλλά έχει προτάσεις για το πώς θα αυξάνει την τοξικότητα!

«Και πάει ο κύριος Ανδρουλάκης για selfies στον Σάντσεθ (σ.σ. στον Ισπανό πρωθυπουργό) και δεν έχει καμία πρόταση για αυτά που αφορούν τους πολίτες».

«Και το ΠΑΣΟΚ δεν είπε μία κουβέντα για κύριο Αρβανίτη (σ.σ. τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ), που πανευρωπαϊκά δυσφημούσε την εικόνα της χώρας».

 

«Κύριε Ρωμανέ, ουρλιάζετε, δεν είναι εικόνα αυτή», προσπάθησαν να επαναφέρουν την τάξη οι οικοδεσπότες της εκπομπής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
282
137
134
102
82
Newsit logo
Newsit logo