Άρσεις ασυλίας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς «γαλάζιες» εκπλήξεις η ψηφοφορία – Απείχαν Μηταράκης, Πέτσας και Χρυσομάλλης

Με ευρύτερη πλειοψηφία και χωρίς εκπλήξεις ψηφίστηκε τελικά από την Ολομέλεια η άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ, μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Τετάρτης (22.042026), κατά την οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτόξευσαν σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης για τη στάση της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνολικά, οκτώ βουλευτές δε συμμετείχαν στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους από τη Νέα Δημοκρατία, μετά τη διαβίβαση των δικογραφιών στη Βουλή για την υπόθεση χορήγησης παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη ΝΔ απείχαν οι Νότης Μηταράκης, Στέλιος Πέτσας και Μίλτος Χρυσομάλλης, ενώ από τους ανεξάρτητους βουλευτές οι Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, Παύλος Σαράκης και Γιώργος Ασπιώτης.

Οι δύο βουλευτές που καταψήφισαν ήταν η αναφερόμενη στη δικογραφία Κατερίνα Παπακώστα-Παλιούρα και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Φλώρος. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Κώστας Τσιάρας δεν ψήφισε για τον εαυτό του, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου, στη δική του περίπτωση, ψήφισε «παρών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα:

Για τη βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα ψήφισαν 288 βουλευτές. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 287 βουλευτές και ένας κατά.

Για τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Αχ. Καραμανλή ψήφισαν 288 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 286 βουλευτές, ενώ δύο καταψήφισαν.

Για τον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Κεφαλογιάννη ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 286 βουλευτές, ενώ δύο καταψήφισαν.

Για τον βουλευτή της ΝΔ Νότη Μηταράκη ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 286 βουλευτές, ενώ δύο καταψήφισαν.

Για τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Τσιάρα ψήφισαν συνολικά 287 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 285 βουλευτές, ενώ δύο καταψήφισαν.

Για τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 286 βουλευτές, ενώ δύο καταψήφισαν.

Για τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Βαρτζινόπουλο ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 286 βουλευτές, ενώ δύο καταψήφισαν.

Για τον βουλευτή της ΝΔ Μάξιμο Συνετάκη ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 286 βουλευτές, ενώ δύο καταψήφισαν.

Για τον βουλευτή της ΝΔ Λάκη Βασιλειάδη ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 286 βουλευτές, ενώ δύο καταψήφισαν.

Για τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 286 βουλευτές, ενώ δύο καταψήφισαν.

Για τον βουλευτή της ΝΔ Θεόφιλο Λεονταρίδη ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Υπέρ ψήφισαν 286 βουλευτές, ενώ δύο καταψήφισαν.

Για τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Υπέρ της άρσης τάχθηκαν 285 βουλευτές, ένας κατά, ενώ ένας ψήφισε «παρών».

Για τον βουλευτή της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Υπέρ τάχθηκαν 286 βουλευτές, ενώ δύο καταψήφισαν.