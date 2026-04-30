Σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Παπασταύρου και Τσάφο: «Πράκτορες αμερικανικών και γερμανικών συμφερόντων»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε την Πέμπτη (30.04.2026) η παρέμβαση του Παύλου Πολάκη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου.

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε ευθέως τους Σταύρο Παπασταύρο και Νίκο Τσάφο ότι υπηρετούν ξένα συμφέροντα, λέγοντας από το βήμα της Ολομέλειας: «Σας κατηγορώ ως πράκτορες αμερικανικών και γερμανικών συμφερόντων». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση υλοποιεί «πολιτική καταστροφής δημόσιου πλούτου» και θέτει τη χώρα σε «ενεργειακή ανασφάλεια».

«Αυτό θα το πληρώσετε και πολιτικά και με όποιον άλλο τρόπο χρειαστεί», πρόσθεσε, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

«Οχιά και μαύρη πίσσα»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «παπαρίτσες της χονδρικής» τα στοιχεία που, όπως είπε, παρουσίασε ο Νίκος Τσάφος στην Επιτροπή, ενώ διέκοψε τον υφυπουργό όταν εκείνος αναφέρθηκε στο κόστος του διοξειδίου του άνθρακα, φωνάζοντας: «Λες ψέματα».

Σε άλλο σημείο, επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «πρακτοράκια», ενώ για τις ανεμογεννήτριες στην Κρήτη είπε ότι θα περάσουν «πάνω από τα κορμιά μας». Απευθυνόμενος προσωπικά στον Νίκο Τσάφο, τον ρώτησε: «Μοιράζεις την περιουσία του πατέρα σου ή τα χωράφια του παππού σου;».

Όταν ο υφυπουργός αρνήθηκε ότι συγκέντρωσε τεχνικούς διευθυντές για να συζητήσει το κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων, ο Παύλος Πολάκης του απάντησε: «Οχιά και μαύρη πίσσα. Τους μάζεψες».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέδεσε την κριτική του και με τις εξελίξεις στη Γάζα, ζητώντας από την κυβέρνηση να κινηθεί για τα πλοία του στολίσκου Freedom Flotilla. «Είστε και του Ισραήλ πράκτορες, αλλά κινηθείτε επιτέλους», ανέφερε.

Τσάφος: «Ο λιγνίτης δεν βγαίνει»

Απαντώντας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος παρουσίασε στοιχεία για την παραγωγή λιγνίτη, υποστηρίζοντας ότι επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε κατά 50%.

«Γιατί μειώθηκε 50% η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη επί ΣΥΡΙΖΑ; Και τι αντικατέστησε τον λιγνίτη τότε; Οι εισαγωγές», είπε, σημειώνοντας ότι η μείωση καταγράφηκε σε περίοδο κατά την οποία το κόστος διοξειδίου του άνθρακα ήταν πολύ χαμηλό.

Ο Νίκος Τσάφος επέμεινε ότι ο λιγνίτης δεν μπορεί πλέον να δώσει φθηνή ενέργεια. Για την Πτολεμαΐδα 5 ανέφερε ότι μόνο το κόστος διοξειδίου του άνθρακα φτάνει τα 85 ευρώ, ενώ η μέση χονδρική τιμή τον Απρίλιο ήταν 89 ευρώ. «Φέτος η Πτολεμαΐδα 5 έχει λειτουργήσει στο 7% της ικανότητάς της», σημείωσε.

«Οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα από το 2005 μέχρι σήμερα έχει αφήσει λιγότερο λιγνίτη, γιατί ο λιγνίτης δεν βγαίνει», κατέληξε.