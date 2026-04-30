ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντός της ημέρας η πρόταση ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική – Στο επίκεντρο Λιβανός και Αραμπατζή

Εντός της ημέρας αναμένεται να κατατεθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να βάζει στο κάδρο τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή.

Με την πρόταση για Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει τη σύγκρουση στο κοινοβουλευτικό πεδίο, ζητώντας τη διερεύνηση ευθυνών σε επίπεδο προσώπων για όσα, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, ζητεί να ερευνηθούν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η κίνηση αυτή από το ΠΑΣΟΚ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική ατζέντα πιέζεται από πολλαπλά μέτωπα -από τις υποκλοπές και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τις Ανεξάρτητες Αρχές έως τις εσωτερικές τριβές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Η Χαριλάου Τρικούπη, λοιπόν, επιλέγει να ανοίξει ακόμη ένα μέτωπο, και μάλιστα θεσμικά.

Η κατάθεση του αιτήματος από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης στη Βουλή, με την κυβέρνηση να καλείται να απαντήσει τόσο επί της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και επί της συνολικής πολιτικής της.





