Πολιτική

Νέο σόου Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Ανέβηκε στο βήμα και έπαιξε ηχητικό για τη Γάζα – «Κακοπαιγμένο θέατρο» είπε ο Καιρίδης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έπαιξε μήνυμα των ισραηλινών δυνάμεων προς το Global Sumud Flotilla και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδράνεια
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής (Πηγή φωτογραφίας / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη ήρθε την Πέμπτη (30.04.2026) στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την αναχαίτιση των πλοίων του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα από ισραηλινές δυνάμεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια παίζοντας από το βήμα ηχητικό διάρκειας 59 δευτερολέπτων από μήνυμα του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού προς τα πλοία του στολίσκου. Όπως είπε, το μήνυμα παρουσίαζε την προσπάθεια των πλοίων να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Υπέστησαν πειρατεία»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για μη αντίδραση απέναντι στην επέμβαση ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για περιοχή όπου η Ελλάδα έχει ευθύνη έρευνας και διάσωσης. «Αυτά τα ειρηνικά πλοία που πάνε να δώσουν παιδική τροφή στη Γάζα υπέστησαν πειρατεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι 22 πλοία του στολίσκου δέχθηκαν έφοδο από τον ισραηλινό στρατό.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «επέμβαση πολεμικού πλοίου του Ισραήλ κάτω από την Πελοπόννησο και κάτω από την Κρήτη», ενώ υποστήριξε ότι «έχουν απαχθεί» δεκάδες ακτιβιστές, οι οποίοι, όπως είπε, βρίσκονται «σε καθεστώς ομηρίας που αποτελεί διεθνές έγκλημα».

Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παπασταύρου

Σε υψηλούς τόνους, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα προχωρήσει σε διεθνές διάβημα, διερωτώμενη αν «επιτρέπεται αυτή η πράξη πολέμου από ένα ανεξάρτητο κράτος».

Απευθυνόμενη στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, που βρισκόταν στα υπουργικά έδρανα, τον κάλεσε να εξηγήσει «τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα». «Έχουμε ανεξάρτητη κυβέρνηση ή έχουμε πιόνια του ισραηλινού κράτους;», ανέφερε.

Καιρίδης: «Γυρίστε πίσω στα θρανία»

Η τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και οι συνεχείς παρεμβάσεις της εκτός μικροφώνου προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη.

Ο Δημήτρης Καιρίδης έκανε λόγο για «κακοπαιγμένο θέατρο» και άφησε αιχμές ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πιέζεται πολιτικά από το κόμμα Καρυστιανού. «Γυρίστε πίσω στα θρανία για να μάθετε τη διαφορά εθνικών και διεθνών υδάτων και μετά να μας κάνετε μαθήματα», είπε, χαρακτηρίζοντάς την «εκπρόσωπο των πέντε», σε αναφορά στον αριθμό των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας.

Επί της ουσίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ υποστήριξε ότι στα διεθνή ύδατα «υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις», ενώ σημείωσε ότι οι ελληνικές αρχές έσπευσαν να προσφέρουν συνδρομή για διάσωση, αλλά τα πλοία επέστρεψαν, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιβαίνοντες δήλωσαν στο ελληνικό Λιμενικό ότι δεν επιθυμούσαν να διασωθούν.

