Bloomberg: Ενισχυμένος ο Τσίπρας μετά την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών

“Ο κ. Τσίπρας ενισχυμένος από τη νίκη στο θέμα της Μακεδονίας (σ.σ. ΠΓΔΜ) σε μια εβδομάδα θυελλώδους αντιπαράθεσης”: Με αυτόν τον τίτλο, το Bloomberg περιγράφει στον ιστότοπό του τις εξελίξεις στην Ελλάδα και την επικύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Το Bloomberg επισημαίνει μεταξύ άλλων:

“Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βγήκε νικητής από μια θυελλώδη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξαν μια ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, βίαιες διαδηλώσεις, κοινοβουλευτικές ανακατατάξεις και διασπάσεις κομμάτων”.

Επιπλέον, το Bloomberg σημειώνει:

“Ο Τσίπρας ενισχύθηκε από τα γεγονότα, επαναβεβαιώνοντας τον έλεγχό του στο κοινοβούλιο, αφού επέζησε της ψήφου εμπιστοσύνης χωρίς τη στήριξη του πρώην κυβερνητικού εταίρου του, εξασφαλίζοντας 153 ψήφους για την επονομαζόμενη συμφωνία των Πρεσπών στο ελληνικό κοινοβούλιο των 300 εδρών. Ο δρόμος έχει πλέον ανοίξει για εκείνον προκειμένου να προωθήσει την ατζέντα του, ελπίζοντας ότι θα αυξήσει τη δημοτικότητά του μεταξύ των Ελλήνων ψηφοφόρων, σε βαθμό τέτοιο που ίσως και να κερδίσει τις γενικές εκλογές αργότερα αυτόν τον χρόνο”.

