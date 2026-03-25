Δένδιας για 25η Μαρτίου: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εκσυγχρονίζονται, ασπίδα ασφάλειας για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό

Στο μήνυμα της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στάθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας συνδέεται άμεσα με την παροχή ασφάλειας προς την ελληνική κοινωνία και τον απανταχού Ελληνισμό.

Στη δήλωσή του για την 25η Μαρτίου, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις «εξελίσσονται και μεταρρυθμίζονται», με νέα συστήματα, νέα φιλοσοφία και σύγχρονα μέσα, όπως drone, antidrone και νέα πυραυλικά συστήματα. Όπως σημείωσε, η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τον τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και τις αντιλήψεις και τους σχηματισμούς, με στόχο –όπως είπε– την παροχή του «μεγάλου αγαθού της ασφάλειας» όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα στον Ελληνισμό, παραπέμποντας και στην ελληνική παρουσία υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία στην Αθήνα του υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα, σημειώνοντας ότι η 25η Μαρτίου αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλη ημέρα για τη Χριστιανοσύνη και κορυφαία στιγμή για τον Ελληνισμό, ως επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Πάλμας χαρακτήρισε την επέτειο της 25ης Μαρτίου ημέρα εθνικής υπερηφάνειας για τον Ελληνισμό και τόνισε ότι η εθνική παλιγγενεσία υπήρξε ορόσημο ευρωπαϊκής σημασίας, καθώς ενέπνευσε φιλελεύθερα κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο να διεκδικήσουν την ελευθερία και τα δικαιώματά τους.

Παράλληλα, εξέφρασε για ακόμη μία φορά την ευγνωμοσύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ελληνική κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας για τη στήριξη που παρέχουν «στις δύσκολες ώρες» που διανύει η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Όπως ανέφερε, η παρουσία ελληνικών μέσων σε αέρα και θάλασσα συμβάλλει στη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κλείνοντας, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ουσιαστικό ειρηνευτικό και ανθρωπιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.