Δένδιας για 25η Μαρτίου: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εκσυγχρονίζονται, ασπίδα ασφάλειας για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό

Ο Κύπριος ομόλογός του Βασίλης Πάλμας ευχαρίστησε την Αθήνα για τη στήριξη σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο
Βασίλης Πάλμας και Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 ( Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στο μήνυμα της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στάθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας συνδέεται άμεσα με την παροχή ασφάλειας προς την ελληνική κοινωνία και τον απανταχού Ελληνισμό.

Στη δήλωσή του για την 25η Μαρτίου, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις «εξελίσσονται και μεταρρυθμίζονται», με νέα συστήματα, νέα φιλοσοφία και σύγχρονα μέσα, όπως drone, antidrone και νέα πυραυλικά συστήματα. Όπως σημείωσε, η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τον τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και τις αντιλήψεις και τους σχηματισμούς, με στόχο –όπως είπε– την παροχή του «μεγάλου αγαθού της ασφάλειας» όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα στον Ελληνισμό, παραπέμποντας και στην ελληνική παρουσία υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία στην Αθήνα του υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα, σημειώνοντας ότι η 25η Μαρτίου αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλη ημέρα για τη Χριστιανοσύνη και κορυφαία στιγμή για τον Ελληνισμό, ως επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Πάλμας χαρακτήρισε την επέτειο της 25ης Μαρτίου ημέρα εθνικής υπερηφάνειας για τον Ελληνισμό και τόνισε ότι η εθνική παλιγγενεσία υπήρξε ορόσημο ευρωπαϊκής σημασίας, καθώς ενέπνευσε φιλελεύθερα κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο να διεκδικήσουν την ελευθερία και τα δικαιώματά τους.

Παράλληλα, εξέφρασε για ακόμη μία φορά την ευγνωμοσύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ελληνική κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας για τη στήριξη που παρέχουν «στις δύσκολες ώρες» που διανύει η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Όπως ανέφερε, η παρουσία ελληνικών μέσων σε αέρα και θάλασσα συμβάλλει στη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κλείνοντας, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ουσιαστικό ειρηνευτικό και ανθρωπιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

25η Μαρτίου: Μηνύματα ενότητας, άμυνας και ιστορικής συνέχειας από την πολιτική ηγεσία
Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό έως τους πολιτικούς αρχηγούς, η επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας συνδέθηκε με την ανάγκη εθνικής συνοχής, ισχυρής αποτρεπτικής ισχύος και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας
Παρέλαση 25η Μαρτίου, πολιτική ηγεσία
Νίκος Ανδρουλάκης για 25η Μαρτίου: Χρέος μας να διατηρήσουμε τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε το μήνυμα της Επανάστασης του 1821 με την ανάγκη για εθνική αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία
Νίκος Ανδρουλάκης
Κωνσταντίνος Τασούλας για 25η Μαρτίου: Μονιασμένοι και με ευθύνη ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την Επανάσταση γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους, τονίζοντας τη διαχρονική της σημασία και τη σύνδεσή της με την ολοκλήρωση της εδαφικής απελευθέρωσης της χώρας
Κωνσταντίνος Τασούλας
Κυριάκος Μητσοτάκης για 25η Μαρτίου: Η επένδυση στην άμυνα είναι αναγκαιότητα, όχι πολυτέλεια
Στο μήνυμά του μετά τη στρατιωτική παρέλαση, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων με την εθνική ενότητα, κάνοντας ειδική αναφορά και στον ελληνισμό της Κύπρου και της διασποράς
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης και Δούκας προς συμβιβασμό για τη «μη συγκυβέρνηση» – Νέες φωτιές άναψαν οι ξαφνικές αλλαγές στο καταστατικό
Μετά τις αλλαγές που έγινε γνωστό ότι προωθούνται τις προηγούμενες ώρες, ήταν αναμενόμενο να ζητηθούν εξηγήσεις στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ
Νίκος Ανδρουλάκης 7
