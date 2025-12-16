Δημήτρης Κουτσούμπας: Ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός απορρίπτεται

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων πως «ο προϋπολογισμός είναι αντιλαϊκός και απορρίπτεται» και ζήτησε «οι εργατικοί-λαϊκοί αγώνες να συνενωθούν σε ένα ορμητικό ποτάμι».

Όπως τόνισε αρχικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή «ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φοιτητές που βρίσκονται σήμερα στους δρόμους με απεργίες, στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια και καταρρίπτουν το κυβερνητικό αφήγημα πως είναι κοινωνικά δίκαιος ο προϋπολογισμός».

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, οι οποίοι με τον συγκλονιστικό μεγαλειώδη αγώνα τους και έχοντας τη στήριξη όλου του λαού σας στρίμωξαν για τα καλά και σας ανάγκασαν τουλάχιστον να αναγνωρίσετε τα δίκαια αιτήματά τους. Δώστε συγκεκριμένες λύσεις τώρα που θα εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους» είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί του κρατικού προϋπολογισμού.

Αναφερόμενος στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη – ο οποίος είναι και οι εισηγητής του προϋπολογισμού – ως επικεφαλή του Εurogroup σημείωσε ότι «αυτό που επιβραβεύεται είναι η συνέπειά σας στην εφαρμογή όλων των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της ΕΕ. Αυτές θα κληθεί να υπηρετήσει και ο κ. Πιερρακάκης από τη νέα του θέση».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι «δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση για τον προϋπολογισμό αν δεν ληφθούν υπόψη τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η ΕΕ στο σύνολό της και ποιες είναι οι κατευθύνσεις της για τα επόμενα χρόνια» και υπογράμμισε ότι «αυτό που καθορίζει τα πάντα στην σάπια ΕΕ των μονοπωλίων είναι η πολεμική της προετοιμασία μέσα σε συνθήκες που χάνει συνεχώς έδαφος και βρίσκεται πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα σε όλους τους κρίσιμους τομείς και θέλει με κάθε τρόπο να ανακτήσει αυτό το έδαφος».

Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ενεργειακό πόλεμο και σημείωσε ότι «από τον σχεδιασμό σας να γίνει η Ελλάδα στρατιωτικός-ενεργειακός-διαμετακομιστικός κόμβος δεν έχει να κερδίσει απολύτως τίποτα ο ελληνικός λαός, αντίθετα θα κερδίσουν πολλά οι εφοπλιστές, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι κατασκευαστσικές εταιρείες και άλλοι. Στο λαό θα μείνει η ενεργειακή φτώχεια και η ανυπαρξία άλλων υποδομών απαραίτητων για τη ζωή του».

Επισήμανε, επίσης, ότι «αυτές οι συμφωνίες που περιλαμβάνουν και την παράδοση του φυσικού πλούτου τς χώρας σε αμερικανικά και άλλα μονοπώλια γίνονται σύμφωνα με αρκετές ενδείξεις καταλύτης για να προχωρήσουν απαράδεκτοι συμβιβασμοί που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

«Μήπως προετοιμάζεται κάποιο “Σχέδιο Τραμπ” και για το Αιγαίο κατά τα πρότυπα της Γάζας και της Ουκρανίας με τη λογική ότι μπροστά στις μπίζνες δεν μετρούν ούτε το διεθνές δίκαιο, ούτε τα δικαιώματα των λαών;» είπε και κάλεσε τον πρωθυπουργό «να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις», όπως και τα άλλα κόμματα «που είναι με το ΝΑΤΟ και την στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, όπως το ΠΑΣΟΚ κα ο ΣΥΡΙΖΑ», καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα.

Εξήγησε πως «τη στιγμή που έχουν δοκιμαστεί όλες οι δημοσιονομικές και οικονομικές συνταγές και παραλλαγές, η επόμενη διεθνής καπιταλιστική κρίση δεν αχνοφαίνεται απλώς, αλλά έχει κάνει ήδη την παρουσία της σε καπιταλιστικές χώρες», συμπληρώνοντας πως «το πρόβλημα της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων που δεν βρίσκουν ικανοποιητική επενδυτική διέξοδο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η αιτία του που είναι οι νόμοι και η λειτουργία του καπιταλισμού».

Αναφορικά με την πολεμική προετοιμασία ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε, μεταξύ άλλων, ότι «διατίθενται τεράστια ποσά για τη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας, διευκρινίζοντας ότι η πολεμική προετοιμασία αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και πως όλα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της».

«Η εκτόξευση των πολεμικών δαπανών συνοδεύεται από μεγάλες περικοπές σε τομείς που έχουν να κάνουν με τις λαϊκές ανάγκες όπως η κοινωνική ασφάλιση, η Παιδεία, η Υγεία» πρόσθεσε.

Ειδικά για την Υγεία είπε ότι «δίνονται χρήματα με στόχο την εμπορευματοποίησή της», προσθέτοντας επίσης ότι «παραμένουν οι περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του και με αφορμή την αντιπαράθεση μεταξύ των υπολοίπων κομμάτων με την κυβέρνηση σημείωσε ότι το ΚΚΕ λέει πως «το πρόβλημα για τον λαό δεν είναι ποιός απομακρύνει την χώρα από την “κανονικότητα της ΕΕ”, ούτε ποιός μπορεί να την επαναφέρει σε αυτήν, το πρόβλημα είναι αυτή η ίδια η μαύρη “ευρωπαϊκή κανονικότητα” που για τον λαό σημαίνει διαρκείς θυσίες, μέχρι σήμερα κυρίως οικονομικές για τους όρους της ζωής του, αύριο ακόμα και της ίδιας της ζωής του για τα κέρδη των ευρωπαϊκών μονοπωλίων».

Τόνισε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση και με τον κρατικό προϋπολογισμό «έρχεται να εξειδικεύσει και να κλιμακώσει την πολιτική της που είναι πολιτική επίθεσης στο εισόδημα και στα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού για να στηρίξει τα κέρδη του κεφαλαίου και να προωθήσει τους σχεδιασμούς του σε όλους τους τομείς».

Έκανε λόγο, καταθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, για «νέα κλιμάκωση της φοροεπιδρομής» και προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά τα παίρνει από τον λαό και τις ανάγκες του και τα δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο».

Συμπλήρωσε αναφέροντας ότι «έχει καταντήσει ανέκδοτο ότι οι στρατιωτικές δαπάνες είναι δήθεν για την “άμυνα της χώρας”», υπενθυμίζοντας ότι «οι φρεγάτες Μπελαρά δεδηλωμένα δεν προορίζονται για το Αιγαίο, αλλά για ανοιχτές θάλασσες», ενώ αναφερόμενος σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, υπογράμμισε: «Είστε όλοι σας δεσμευμένοι στους στόχους της καπιταλιστικής κερδοφορίας και απλά σπρώχνεστε για το ποιος είναι ικανός να την υπηρετήσει για αυτό είναι και κούφια η αντιπαράθεσή σας για το περιβόητο παραγωγικό μοντέλο, όλοι πάνω κάτω το ίδιο έχετε υπηρετήσει ως κυβερνήσεις».

Ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι «αντίπαλος της κυβέρνησης είναι ο ίδιος ο λαός, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι στα μπλόκα του αγώνα, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ο λαός της Ελευσίνας και του Θριασίου που διαδήλωσε μαζικά με τα σωματεία και τους φορείς του ξεκαθαρίζοντας πως ο τόπος του και οι υποδομές του δεν προσφέρονται για τους ανταγωνισμούς και τα κέρδη διαφόρων ομίλων, για τους πολεμικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ», ενώ έκανε ειδική μνεία και στη νίκη της παράταξης που στηρίζει το ΚΚΕ στην ΑΔΕΔΥ.

«Να, λοιπόν, πως χάνει η ΝΔ και όπου έχει χάσει κυρίως το ΚΚΕ έχει βάλει το χέρι του. Αυτοί οι αγώνες, αυτές οι προτάσεις που δείχνουν ένα διαφορετικό δρόμο, αυτές οι αλλαγές στον συσχετισμό από τα κάτω είναι που στριμώχνουν την κυβέρνηση και όχι τόσο οι διάφορες κοινοβουλευτικές κορώνες. Όσοι λένε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ “δεν έχει αντίπαλο” το μόνο που δηλώνουν είναι την ανησυχία τους και ταυτόχρονα την διαθέσιμότητά τους για να αποκατασταθεί η λεγόμενη “ισορροπία” του αστικού πολιτικού συστήματος, να δημιιουργηθεί δηλαδή ένας εναλλακτικός συστημικός πόλος που θα φροντίσει η λαϊκή δυσαρέσκεια να μην γίνεται επικίνδυνη για το σύστημα, αλλά να εκτονώνεται στο στόχο κυβερνητικής εναλλαγής, χωρίς αλλαγή πολιτικής».

Τόνισε πως «είναι η ώρα οι αγώνες να δυναμώσουν κι άλλο, να συνενωθούν, να διαμορφώσουν ένα λαϊκό ποτάμι που θα αναζητήσει τη διέξοδο σε έναν άλλον δρόμο ανάπτυξης για τη χώρα που δεν θα αποσκοπεί για τα κέρδη των λίγων, με κοινωνικοποίηση μέσων παραγωγής, γης, σε μια εξουσία και διακυβέρνηση πραγματικά εργατική-λαϊκή, για να κερδίσει ο λαός το παραμικρό πρέπει να χάσει το κεφάλαιο και αυτήν την αλήθεια σήμερα την λέει μόνο το ΚΚΕ».

«Το 2026 θα είναι η χρονιά που ο λαός θα σας στριμώξει ακόμα περισσότερο μέχρι να γίνετε οριστικά παρελθόν», υπογράμμισε, καταλήγοντας στην ομιλία του, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.