Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, μικρή άνοδος για το ΠΑΣΟΚ και στο 17,2% οι αναποφάσιστοι – Τι καταγράφουν Τσίπρας και Καρυστιανού

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία και μία μικρή ανοδική τάση του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της GPO, στην οποία όμως φαίνεται ότι υπάρχει και αύξηση των αναποφάσιστων, με το ερώτημα εάν θα στρέψουν την ψήφο τους στα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα να απασχολεί.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων πολιτικών πιέσεων, όπου η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επηρεάζει σημαντικά το κλίμα, νέα δημοσκόπηση, καταγράφει υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας κατά 2,3 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, φτάνοντας το 23,8%, που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό της για το 2026 και ουσιαστικά εξανεμίζει τα κέρδη του προηγούμενου μήνα.

Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εμφανίζεται ενισχυμένο, ανεβαίνοντας από το 11,4% του Μαρτίου στο 12,8%. Αντίθετα, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει την πτωτική της πορεία, καταγράφοντας ποσοστό 6,9%.

Μικρή κάμψη παρουσιάζει και η Ελληνική Λύση, η οποία όμως διατηρεί την τρίτη θέση με 8,2%, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παραμένει σταθερό στο 8%, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των αναποφάσιστων, που φτάνουν το 17,2%, δείχνοντας ότι ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος δεν έχει ακόμη καταλήξει.

Παράλληλα, υψηλό παραμένει και το ποσοστό όσων δηλώνουν «άλλο κόμμα», με τις απαντήσεις να στρέφονται κυρίως προς πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς που συνδέονται με την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δηµοκρατία 23,8 (Μάρτιος: 26,1 Φεβρουάριος: 24,9)

ΣΥΡΙΖΑ 4,7 (4,6 4,6)

ΠΑΣΟΚ 12,8 (11,4 10,9)

Ελληνική Λύση 8,2 (8,8 9)

ΚΚΕ 8 (7,8 7,6)

«Νίκη» 2 (1,6 1,8)

Πλεύση Ελευθερίας 6,9 (8 9,2)

Φωνή Λογικής 2,2 (2,1 1,9)

ΜέΡΑ25 1,5 (2,1 2,1)

Νέα Αριστερά 1,3 (1,8 1,8)

Δηµοκράτες 0,9 (1,5 1,7)

Άλλο 8 (7,3 7,1)

Αναποφάσιστοι 17,2 (15,3 16)

Λευκό & Άκυρο 2,5 (1,6 1,4)

Εκτίµηση ψήφου

Νέα Δηµοκρατία 29,6

ΣΥΡΙΖΑ 5,9

ΠΑΣΟΚ 15,9

Ελληνική Λύση 10,2

ΚΚΕ 10

«Νίκη» 2,5

Πλεύση Ελευθερίας 8,6

Φωνή Λογικής 2,7

ΜέΡΑ25 1,9

Νέα Αριστερά 1,6

Δηµοκράτες 1,1

Άλλο 10

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία G.P.O. Έρευνα Επικοινωνία Α.Ε., με εντολέα τα Παραπολιτικά, και είχε ως σκοπό την καταγραφή των εξελίξεων στην Ελλάδα. Διεξήχθη το χρονικό διάστημα 20 – 23 Απριλίου 2026, σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του. Η δειγματοληψία ήταν στρωματοποιημένη και το δείγμα κατανεμήθηκε με τη μέθοδο των ποσοστώσεων, με αναλογία ως προς τις περιφέρειες της χώρας. Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων, με τη χρήση των συστημάτων CATI και CAWI και με δομημένο ερωτηματολόγιο. Το στατιστικό σφάλμα ανέρχεται σε ±2,95%. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τις τάσεις που επικρατούσαν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.