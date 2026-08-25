Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 12 μονάδων της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ – Μοιρασμένοι οι πολίτες για «εκλογές τώρα»

Διψήφιο προβάδισμα εξακολουθεί να διατηρεί η ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που όπως φαίνεται έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση, καταγράφεται στη δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύεται σήμερα Τρίτη (25.8.26) στο politic.gr. Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα, βρίσκει τη ΝΔ σταθερά στην πρώτη θέση με 26,5%. Η ΕΛΑΣ υποχωρεί από το 15,8% (τον Ιούλιο) στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,5%, το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ 14,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η Ελληνική Λύση 9%, το ΚΚΕ 6,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, η Φωνή Λογικής 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,8%, οι Δημοκράτες 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Νέα Αριστερά 0,5%, η Νίκη 0,3% ενώ άλλο κόμμα προτιμά το 6%. Στο 10,6% καταγράφονται οι αναποφάσιστοι.

Την ίδια στιγμή, οι αναποφάσιστοι αυξάνονται στο 10,6% από 9% και το «άλλο κόμμα» στο 6% από 5%, ανεβάζοντας στο 16,6% το τμήμα των ψηφοφόρων που δεν κατευθύνεται σε κάποιο από τα κόμματα που καταγράφονται ονομαστικά, μια ακόμη ένδειξη ότι η πολιτική ρευστότητα παραμένει υψηλή μετά τον Αύγουστο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο «κανένας» με 19,2%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οριακό προβάδισμα στο αίτημα για εκλογές τώρα Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Το 3% δεν παίρνει θέση.

Σαφής είναι η προτίμηση των πολιτών να προκύψει κυβέρνηση χωρίς παρατεταμένη εκλογική διαδικασία, καθώς το 60% θέλει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, έναντι 32% που θα προτιμούσε να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη. Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με το 51% που ζητά εκλογές τώρα: η διάθεση για προσφυγή στις κάλπες δεν φαίνεται να συνοδεύεται από αντίστοιχη όρεξη για μια μακρά περίοδο εκλογικής εκκρεμότητας. Οι πολίτες δείχνουν να προτιμούν μια γρήγορη και καθαρή πολιτική λύση. Κεντροδεξιά η βάση της ΝΔ, κεντροαριστερή του ΠΑΣΟΚ Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά οι ψηφοφόροι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Στη Νέα Δημοκρατία, το 54,6% δηλώνει κεντροδεξιό, το 24% κεντρώο και το 20,4% δεξιό. Στο ΠΑΣΟΚ, το 51% δηλώνει κεντροαριστερό, το 40% κεντρώο και το 9% αριστερό.

Τα ποσοστά δίνουν και μια ένδειξη για τις πιθανές κατευθύνσεις διαρροών. Η ΝΔ εμφανίζεται περισσότερο εκτεθειμένη προς τα δεξιά της, κυρίως προς την Ελληνική Λύση ή ακόμη και προς μια ενδεχόμενη κίνηση Σαμαρά. Αντίστοιχα, για το ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο κεντρώο ακροατήριο δείχνει ότι οι σημαντικότερες πιέσεις μπορεί να προέλθουν από τον χώρο του Κέντρου, καθιστώντας το περισσότερο εκτεθειμένο προς τη Νέα Δημοκρατία.

Δεν πείθει η εκτίμηση Τσίπρα για πρωτιά της ΕΛΑΣ σε δεύτερες εκλογές Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι πολίτες την εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ΕΛΑΣ μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές. Το 18% θεωρεί το σενάριο πολύ ή μάλλον ρεαλιστικό, ενώ το 79% το κρίνει μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό. Διατηρεί διψήφια βάση μια ενδεχόμενη κίνηση Σαμαρά Υπολογίσιμη παραμένει η δυνητική εκλογική δεξαμενή για ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 12% δηλώνει ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει.