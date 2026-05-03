Δημοσκόπηση Marc: Ακρίβεια και νέα κόμματα αλλάζουν τις ισορροπίες – Μάχη για τη δεύτερη θέση θα δώσουν Τσίπρας και Καρυστιανού

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την κυβέρνηση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc για το «Πρώτο Θέμα», καθώς πάνω από ένας στους τρεις πολίτες τη θεωρεί τον βασικότερο επιβαρυντικό παράγοντα.

Στην ίδια δημοσκόπηση της Marc περισσότεροι από 8 στους 10 δηλώνουν ότι ανησυχούν «πολύ» ή «αρκετά» για τις επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, με κύριες ανησυχίες την αύξηση των τιμών και πιθανές ελλείψεις προϊόντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, η στάση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική είναι πιο σύνθετη: το 22,1% εκτιμά ότι η κυβέρνηση «κάνει ό,τι μπορεί» για την ακρίβεια, ενώ το 33,9% θεωρεί ότι «χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα», χωρίς ωστόσο να υιοθετεί πλήρως αρνητική στάση.

Στο πολιτικό σκηνικό, τα υπό διαμόρφωση κόμματα φαίνεται ότι θα αλλάξουν τις ισορροπίες. Αν και δεν αποτυπώνονται ακόμη μετρημένα ποσοστά, η δημοσκοπική εικόνα δείχνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καταγραφεί ακόμη και στη δεύτερη θέση, ενώ το κόμμα που συνδέεται με τη Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να διεκδικεί την τρίτη. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα πιέσει κυρίως το ΠΑΣΟΚ, αλλά και μικρότερα κόμματα, αναδιαμορφώνοντας τον πολιτικό χάρτη το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, παρατηρούνται και μετακινήσεις ψηφοφόρων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκεντρώνει 32,8% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, αποσπώντας μάλιστα στήριξη και από το 15% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της αντιπολίτευσης παραμένει κατακερματισμένη, με το ΠΑΣΟΚ να προηγείται στην ερώτηση για την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά με χαμηλά ποσοστά σε νεότερες και παραγωγικές ηλικίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει τάσεις ανάκαμψης, φτάνοντας το 32,2% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού διαμορφώνεται στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα.

Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν συγκεντρώνουν σημαντική αποδοχή, με πιο δημοφιλή την ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί και την αύξηση των επιδομάτων για συνταξιούχους.