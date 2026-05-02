Νέα τουρκική πρόκληση: Αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή τον στολίσκο για τη Γάζα

Νέες εντάσεις με την Τουρκία, φέρνει το περιστατικό με τον στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, λένε ότι υπήρξε «αδράνεια» της Ελλάδας μετά την επέμβαση του Ισραήλ στον στολίσκο για τη Γάζα, 80 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης.

Οι πηγές «βλέπουν» «παθητική στάση» της Αθήνας για τα όσα συνέβησαν με τα σκάφη του Global Sumud Flotilla, που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Οι Τούρκοι λένε ακόμη, ο τρόπος που έπραξε η Ελλάδα στο συγκεκριμένο περιστατικό, δεν ήταν αυτός που έπρεπε αφού η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να προστατεύει τα πλοία και να διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Τονίζουν επίσης ότι το Ισραήλ παραβίασε θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Υπουστηρίζουν ότι η στάση της Ελλάδας εντείνει τις αμφισβητήσεις γύρω από τη θαλάσσια δικαιοδοσία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Οι ίδιες τουρκικές πηγές υποστηρίζουν ότι η μη αντίδραση των ελληνικών αρχών στη διαδικασία επαναπροσανατολισμού του πλοίου που μετέφερε το πλήρωμα που κρατήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις σε ελληνικό λιμάνι, καθώς και η απόφαση να μην εμποδιστεί αυτή η διαδικασία, προκαλεί έντονες επικρίσεις από την ελληνική κοινή γνώμη. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την Τουρκία «φαίνεται να αγνοεί τις διεθνείς της ευθύνες και να επιδεικνύει αδιαφορία για την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή, κάτι που αποδυναμώνει τη θέση της χώρας σε διεθνές επίπεδο».

Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια δημιουργούν διαμάχες για τη θαλάσσια δικαιοδοσία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

«Η στάση της Ελλάδας» υποστηρίζουν, «δεν αντανακλά τις διεθνείς υποχρεώσεις της και δεν συμβάλλει στην προστασία των ανθρωπιστικών αρχών και του διεθνούς δικαίου».

Υπενθυμίζεται ότι για το ζήτημα του στολίσκου υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν.

Μετά τα γεγονότα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε σχετική ανακοίνωσή του είχε καλέσει σε «αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου».

«Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο έδαφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους. Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις Αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών Αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές Αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες» ανέφερε η ανακοίνωση.